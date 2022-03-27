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«Сердце кровью обливается». На Невском задержали девушку, облившую себя красной краской

На Невском проспекте 27 марта задержали девушку, устроившую перформанс с краской. Как передает корреспондент «Фонтанки», это была Евгения Исаева — энтузиастка сообщества «Добрососедство Коломны».

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Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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Девушка, одетая в белое платье, поднялась по ступеням башни городской думы и вылила на себя кувшин красной краски. На лестнице она развернула плакат с пацифистским текстом. Затем активистка раскинула руки и стояла, повторяя «Сердце кровью обливается», пока не пришла полиция.

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Корреспондент «Фонтанки» отмечает, что на месте в этот момент находились люди, советовавшие девушке «поджечь себя», а после о чем-то общались с полицией. Акция продлилась минут семь — Евгению посадили в служебную машину и увезли.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Кроме того, полицию заинтересовала пожилая женщина, у которой в руках был выпуск «Новой газеты». Его попросили убрать, но задерживать никого не стали.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (37)

Din1922
Поджечь себя кишка тонка?
Din1922
Видать из психушки сбежала
Alexey_5e4cc6c9ac197
Сколько бы Пригожин и его боты не старались, где добро, где зло, нормальным людям понятно.
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