«Сердце кровью обливается». На Невском задержали девушку, облившую себя красной краской

Девушка, одетая в белое платье, поднялась по ступеням башни городской думы и вылила на себя кувшин красной краски. На лестнице она развернула плакат с пацифистским текстом. Затем активистка раскинула руки и стояла, повторяя «Сердце кровью обливается», пока не пришла полиция.
Корреспондент «Фонтанки» отмечает, что на месте в этот момент находились люди, советовавшие девушке «поджечь себя», а после о чем-то общались с полицией. Акция продлилась минут семь — Евгению посадили в служебную машину и увезли.
Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Кроме того, полицию заинтересовала пожилая женщина, у которой в руках был выпуск «Новой газеты». Его попросили убрать, но задерживать никого не стали.