Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, погибший — гражданин РФ. Причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.
До пресс-секретаря «Адмиралтейских верфей» «Фонтанке» дозвониться пока не удалось.
На «Адмиралтейских верфях» нашли мертвым рабочего
На территории «Адмиралтейских верфей» утром 27 марта нашли тело пожилого рабочего. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на нем не было.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, погибший — гражданин РФ. Причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.
До пресс-секретаря «Адмиралтейских верфей» «Фонтанке» дозвониться пока не удалось.
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