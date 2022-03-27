FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +3
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На «Адмиралтейских верфях» нашли мертвым рабочего

На территории «Адмиралтейских верфей» утром 27 марта нашли тело пожилого рабочего. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на нем не было.

3
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, погибший — гражданин РФ. Причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.

До пресс-секретаря «Адмиралтейских верфей» «Фонтанке» дозвониться пока не удалось.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

agree1
Сенсация прям... Люди умирают на улице и в метро и в бане и даже в церкви...
Леонтий
Царствия небесного покойнику.
Экскомьюникадо
Теперь обьявят повальное мёд обследование и сократят 50% по здоровью. Иначе бы он умер в карете скорой помощи а не на верфи
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний