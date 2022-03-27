Роскомнадзор оставил Александра Невзорова без сайта и магазина

Как говорится в опубликованном 27 марта сообщении, отечественный интернет-регулятор внёс сайт и магазин Невзорова в Единый реестр запрещённых сайтов, доступ к ресурсам заблокирован. Кроме того, Роскомнадзор включил в реестр запрещённых канал публициста в «Яндекс.Дзен». Ранее была заблокирована страница «ВКонтакте».



Как писала «Фонтанка», Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по статье о фейках про российскую армию. В ответ тот заявил, что готов считать себя преступником только после отмены Конституции и Закона о СМИ.

