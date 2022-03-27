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Роскомнадзор оставил Александра Невзорова без сайта и магазина

Сайт Александра Невзорова заблокирован в России. Решение исполнил регулятор, сообщил сам публицист в своём Telegram-канале.

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Как говорится в опубликованном 27 марта сообщении, отечественный интернет-регулятор внёс сайт и магазин Невзорова в Единый реестр запрещённых сайтов, доступ к ресурсам заблокирован. Кроме того, Роскомнадзор включил в реестр запрещённых канал публициста в «Яндекс.Дзен». Ранее была заблокирована страница «ВКонтакте».

Как писала «Фонтанка», Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по статье о фейках про российскую армию. В ответ тот заявил, что готов считать себя преступником только после отмены Конституции и Закона о СМИ.

Читайте колонку главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова о судьбе одного из самых известных российских публицистов.

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Комментарии (5)

sakorol
Лошадок его конфискуйте в придачу
radon
А чем торговал?
07A
Саша в эмиграции тоже рубит правду матку, или как все эмигранты язык в трещину засунул!
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