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СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по статье о фейках про российскую армию

Следователи возбудили уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова. Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).

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Следствие считает, что 9 марта Невзоров на своей странице в Instagram* (запрещена в РФ) и на YouTube-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет»», – говорится в сообщении СК от 22 марта.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Невзорова «с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий».

Известно, что воскресенье Невзоров находился в Израиле, где читал лекцию.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова о спецоперации на Украине. Парламентарий считает деятельность публициста «информационным терроризмом». Сам Невзоров ответил, что его не запугать.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской и запрещенная.

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Комментарии (24)

Avs7153
Мёд против пчёл? :0
VKuser388962011
Правда это только то что говорит Песков и минобороны. Все остальное ложь и за это 15 лет ....
dearbreader
А разъяснения будут, что именно было "заведомо ложным"? Факт обстрела или то, что "преднамеренно"?
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