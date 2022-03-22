СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по статье о фейках про российскую армию

Следствие считает, что 9 марта Невзоров на своей странице в Instagram* (запрещена в РФ) и на YouTube-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет»», – говорится в сообщении СК от 22 марта.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Невзорова «с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий».
Известно, что воскресенье Невзоров находился в Израиле, где читал лекцию.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации Невзорова о спецоперации на Украине. Парламентарий считает деятельность публициста «информационным терроризмом». Сам Невзоров ответил, что его не запугать.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской и запрещенная.