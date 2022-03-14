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Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Невзорова из-за Украины. Журналист ответил, что «видел их в гробу»

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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации журналиста Александра Невзорова о спецоперации на Украине. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости.

Претензии парламентария касаются соцсетей и YouTube-канала Невзорова, где, как считает Хамзаев, в последние несколько недель журналист якобы размещал «материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине».

«Попытка угодить западному истеблишменту со стороны Невзорова больше напоминает желание спасти свои визы. Я обратился в Генпрокуратуру РФ, чтобы они разобрались в этом вопросе. Я считаю, что та деятельность, которую он сегодня ведет, — это информационный терроризм, экстремистская деятельность. С ним надо качественно разбираться в рамках закона», — заявил Хамзаев.

Сам Александр Невзоров уже оценил жалобу в своем телеграм-канале. Журналист заверил, что его не запугать.

«В гробу я их видел. И этого депутата, и прокуратуру. Вижу войну — называю войной. (...) Руководствуюсь Конституцией и законом о СМИ. И моими собственными представлениями о добре, зле и судьбе этой несчастной страны. А если эти дементники ищут предлог, то вероятно, найдут его. Пакостничать, стучать, сажать и пытать — да, смогут. Запугать — нет», — ответил Невзоров (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

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Комментарии (27)

52525252
Невзорову респект и уважение. Никогда не забуду 600 секунд. Единственная передача в то время в Ленинграде как свет в окне.
Aleks68
Санек сам уже наполовину в гробу, так что скоро из гроба все увидит
264653831
хотелось бы дожить до этого.
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