Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Невзорова из-за Украины. Журналист ответил, что «видел их в гробу»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев попросил Генпрокуратуру проверить публикации журналиста Александра Невзорова о спецоперации на Украине. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости.



Претензии парламентария касаются соцсетей и YouTube-канала Невзорова, где, как считает Хамзаев, в последние несколько недель журналист якобы размещал «материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине».



«Попытка угодить западному истеблишменту со стороны Невзорова больше напоминает желание спасти свои визы. Я обратился в Генпрокуратуру РФ, чтобы они разобрались в этом вопросе. Я считаю, что та деятельность, которую он сегодня ведет, — это информационный терроризм, экстремистская деятельность. С ним надо качественно разбираться в рамках закона», — заявил Хамзаев.

