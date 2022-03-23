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Невзоров заявил, что готов считать себя преступником после отмены Конституции и Закона о СМИ

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Публицист Александр Невзоров ответил на возбуждение против него уголовного дела по статье о фейках про российскую армию. Открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину опубликовано 23 марта в телеграм-канале публициста.

«Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т. н. «фейках» с Законом о СМИ и с 29-й статьей Конституции РФ. Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК столь же категорично это запрещает. При этом никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи — я признаю себя преступником. Но не ранее», — пишет Невзоров.

Цитировать большую часть сообщения публициста «Фонтанка» не может, чтобы и самой не попасть под закон о фейках. Напомним, о деле против Невзорова стало известно 22 марта. Следственный комитет считает, что 9 марта Невзоров на своей странице в Instagram* (запрещен в РФ) и 19 марта на YouTube-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». Публицист находится на территории Израиля, куда еще 20 марта уехал читать лекцию.

Читайте колонку главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова о судьбе одного из самых известных российских публицистов.

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Комментарии (33)

Romario Agro
Ну Невзоров имеет полное моральное право на вид на жительство и Италии, и какой ему угодно страны. Александр Глебович не призывал любить нашу власть,, ее великие подвиги и счастливую жизнь в России. В отличие от Соловьёва, Скабеевой, Попова, Шейнина и прочей мерзости.
Мало того, он ещё имеет полное моральное право из России уехать в любой момент, так как находиться ему в Россит не безопасно.
Вот сейчас пишу, и самому бросилась в глаза моя же фраза - "в России находиться не безопасно".
Эд Хэммет
Ну, что такое не фейк, это легко понять. Уже раз сто разные пропагандонские СМИ и прочие записные политологи, сообщили, что Зеленский бежал с Украины то ли во Львов, то ли в Польшу. Это достоверная информация. А насчёт Мариуполя, конечно фейк. Город живёт спокойно, там всё хорошо. Так, иногда кадыровцы спасут кого-нибудь и снова тишина.
dragvs
Что еще за Конституция и закон?
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