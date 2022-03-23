Невзоров заявил, что готов считать себя преступником после отмены Конституции и Закона о СМИ

Публицист Александр Невзоров ответил на возбуждение против него уголовного дела по статье о фейках про российскую армию. Открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину опубликовано 23 марта в телеграм-канале публициста.



«Не вполне ясно, как в одном законодательстве могут уживаться новые статьи о т. н. «фейках» с Законом о СМИ и с 29-й статьей Конституции РФ. Возникает забавный диссонанс. Закон о СМИ и Конституция предоставляют мне полное право иметь собственное мнение о происходящем сейчас в Украине. Новая статья УК столь же категорично это запрещает. При этом никто не сообщил о приостановке действия Закона о СМИ и Конституции РФ. Согласитесь, ситуация странная. От чего-то придется избавляться. Как я понимаю, это будет Закон о СМИ и Конституция. Как только вы устраните эти мелочи — я признаю себя преступником. Но не ранее», — пишет Невзоров.

