Петербуржцы подали иск против строительства школы дзюдо в парке имени Сахарова

Куйбышевский районный суд Петербурга принял в работу иск Марии Андриенко, Людмилы Василевской, Анны Щеголевой и Натальи Самерсовой к службе Государственного строительного надзора и экспертизы города. Как пишет 25 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, заинтересованным лицом в документе указана школа олимпийского резерва по дзюдо имени Анатолия Рахлина.
Подавшие иск петербуржцы утверждают, что строительство школы нарушает их права на благоприятную окружающую среду, в том числе право «на сохранение зеленых насаждений, пользование объектами животного мира для удовлетворения своих духовных и материальных потребностей». Выданное разрешение на строительство они просят признать незаконным. Истцы также попросили приостановить это решение в качестве меры предварительной защиты. Суд в принятии мер отказал.
Они отметили, что в парке имени Сахарова были обнаружены гнездование ушастой совы и устойчивая популяция усача мускусного, которые включены в Красную книгу Петербурга. Андриенко, Василевская, Щеголева и Самерсова опасаются, что совы и усачи могут находиться и на участке, где собираются строить школу.
Напомним, что на территории парка Сахарова собираются построить многофункциональный спортивный комплекс, который называют школой дзюдо имени Анатолия Рахлина. Про этот проект «Фонтанка» подробно рассказывала. Противники строительства считают, что здание можно разместить в другом месте, где от этого не пострадают зеленые насаждения.