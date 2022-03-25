Петербуржцы подали иск против строительства школы дзюдо в парке имени Сахарова

Куйбышевский районный суд Петербурга принял в работу иск Марии Андриенко, Людмилы Василевской, Анны Щеголевой и Натальи Самерсовой к службе Государственного строительного надзора и экспертизы города. Как пишет 25 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, заинтересованным лицом в документе указана школа олимпийского резерва по дзюдо имени Анатолия Рахлина.



Подавшие иск петербуржцы утверждают, что строительство школы нарушает их права на благоприятную окружающую среду, в том числе право «на сохранение зеленых насаждений, пользование объектами животного мира для удовлетворения своих духовных и материальных потребностей». Выданное разрешение на строительство они просят признать незаконным. Истцы также попросили приостановить это решение в качестве меры предварительной защиты. Суд в принятии мер отказал.

