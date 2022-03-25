Медведев: Ограничений для возврата смертной казни теперь нет

Теперь ограничений для возвращения смертной казни в РФ нет, всё зависит от текущей ситуации, уверен заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — рассказал Медведев в интервью РИА Новости, опубликованном 25 марта.
По его словам, Европа отказалась от применения данной меры наказания, Россия тоже. Но есть страны, которые её используют, например США и Китай.
«И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — отметил зампред Совбеза.
На эту тему есть разъяснения Конституционного суда, подчеркнул чиновник.
«Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал Медведев.
Решения Конституционного суда, по его словам, тоже могут быть изменены.
«Потому что даже решения Конституционного суда — это не Священное Писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — заключил он.
В конце февраля, после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине, комитет министров Совета Европы принял решение отстранить Россию от деятельности организации. После этого Медведев допустил возможность восстановить важные институты типа смертной казни. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева назвала заявление Медведева «катастрофой». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что мораторий на смертную казнь был введен Конституционным судом, а его позицию не вправе преодолеть ни один орган власти.