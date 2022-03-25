Медведев: Ограничений для возврата смертной казни теперь нет

Теперь ограничений для возвращения смертной казни в РФ нет, всё зависит от текущей ситуации, уверен заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», — рассказал Медведев в интервью РИА Новости, опубликованном 25 марта.



По его словам, Европа отказалась от применения данной меры наказания, Россия тоже. Но есть страны, которые её используют, например США и Китай.

«И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — отметил зампред Совбеза.

На эту тему есть разъяснения Конституционного суда, подчеркнул чиновник.

«Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал Медведев.

