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Медведев: Приостановка членства в Совете Европы — возможность восстановить важные институты, типа смертной казни

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Заместитель председателя Совбеза прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы.

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников», — цитирует 26 февраля заявление Дмитрия Медведева РИА Новости.

По его словам, смертная казнь активно применяется в США и Китае.

Медведев также назвал Совет Европы и ПАСЕ «бессмысленными богадельнями».

Кроме того, он заявил, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом — арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России.

Накануне комитет министров Совета Европы принял решение отстранить Россию от деятельности организации.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (49)

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Восстановить и применять в отношении коррупционеров и их пособников
Nag
Он себе на Нюренберг 2.0 уже наговорил. Так что теперь уже можно нести что угодно.
Капитан Очевидность2
"По его словам, смертная казнь активно применяется в США и Китае."

Он в курсе, что в Китае расстреливают коррупционеров, взяточников?
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