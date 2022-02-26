Медведев: Приостановка членства в Совете Европы — возможность восстановить важные институты, типа смертной казни

Заместитель председателя Совбеза прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы.
«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников», — цитирует 26 февраля заявление Дмитрия Медведева РИА Новости.
По его словам, смертная казнь активно применяется в США и Китае.
Медведев также назвал Совет Европы и ПАСЕ «бессмысленными богадельнями».
Кроме того, он заявил, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом — арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России.
Накануне комитет министров Совета Европы принял решение отстранить Россию от деятельности организации.