«Такие заявления — это катастрофа». Член СПЧ прокомментировала слова Медведева о возвращении смертной казни

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева назвала «катастрофой» заявление Дмитрия Медведева о восстановлении в России смертной казни. Такой комментарий она 26 февраля дала радиостанции «Говорит Москва».



«Такие заявления, тем более из уст Медведева, — это катастрофа, потому что возвращение смертной казни — огромный шаг назад, в Средневековье. Что бы ни говорили о том, что в некоторых странах она сохраняется», — сказала Меркачева.



Она констатировала, что эффективность смертной казни как средства влияния на преступность нигде не доказана, а в странах, где не применяется смертная казнь и где хотят отказаться от пожизненного заключения, преступность на самом низком уровне.

