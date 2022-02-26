«Такие заявления — это катастрофа». Член СПЧ прокомментировала слова Медведева о возвращении смертной казни

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева назвала «катастрофой» заявление Дмитрия Медведева о восстановлении в России смертной казни. Такой комментарий она 26 февраля дала радиостанции «Говорит Москва».
«Такие заявления, тем более из уст Медведева, — это катастрофа, потому что возвращение смертной казни — огромный шаг назад, в Средневековье. Что бы ни говорили о том, что в некоторых странах она сохраняется», — сказала Меркачева.
Она констатировала, что эффективность смертной казни как средства влияния на преступность нигде не доказана, а в странах, где не применяется смертная казнь и где хотят отказаться от пожизненного заключения, преступность на самом низком уровне.
«С учётом очень низкого качества нашего следствия, любого человека можно будет подвести под статью и расстрелять. Сказать, что я в ужасе, — не сказать ничего. Никогда не думала, что Медведев подобное произнесёт, мне всегда казалось, что он выступал за гуманные меры борьбы с преступностью, с коррупцией», — добавила член СПЧ.
Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы, что «это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников».
На заявление отреагировал сенатор Андрей Клишас, который напомнил, что мораторий на смертную казнь был введен Конституционным судом, а его позицию не в праве преодолеть ни один орган власти.