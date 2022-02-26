Клишас: Мораторий на смертную казнь в России ввел Конституционный суд, эту позицию не преодолеть

Позицию Конституционного суда России не вправе преодолеть ни один орган власти, а мораторий на смертную казнь был введен именно КС. Об этом, как сообщает РИА Новости, днем 26 февраля заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.



«Я свою позицию высказывал много раз, она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом России», — цитирует РИА Новости сенатора.

Напомним, что ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы. В частности, он заявил о возможности восстановить такие институты, как смертная казнь «для опаснейших преступников».