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Клишас: Мораторий на смертную казнь в России ввел Конституционный суд, эту позицию не преодолеть

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Позицию Конституционного суда России не вправе преодолеть ни один орган власти, а мораторий на смертную казнь был введен именно КС. Об этом, как сообщает РИА Новости, днем 26 февраля заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Я свою позицию высказывал много раз, она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом России», — цитирует РИА Новости сенатора.

Напомним, что ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европы. В частности, он заявил о возможности восстановить такие институты, как смертная казнь «для опаснейших преступников».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (10)

houspi
Конституционный суд РФ, как и Президент РФ, хозяин своего слова.
Mazzzz
Дружно у них там , глотки друг другу перегрызут похоже скоро !
VKuser360103521
Медведев проснулся от очередного запоя и стал нести "компот") Хорошо, что хоть представитель КС предложил ему рассол чтобы мозги вставить на место.....
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