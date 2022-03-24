Олимпийские призёры Пекина и звёзды фигурного катания покажут свое мастерство на «Ледниковом периоде»

3 апреля на ледовой арене «Юбилейного» состоится гала-шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». В шоу примут участие резиденты знаменитого телепроекта, приглашенные звёзды последнего сезона, а также участники олимпийской сборной по фигурному катанию.
Поклонники фигурного катания смогут вживую увидеть катание олимпийских пар, выступавших на Играх в Пекине. На лёд выйдут Виктория Синицына и Никита Кацалапов — пятикратные чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира, серебряные призёры Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду (причем с абсолютным личным рекордом); Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряные медалисты в парном катании, только что отметившие десятилетний юбилей своего спортивного дуэта, и Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзовые призёры и самые молодые из хедлайнеров Олимпиады.
В постановке «Ледниковый период» своё профессиональное мастерство также покажут звёзды фигурного катания Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Наталья Забияко, Александр Энберт, Артём Федорченко, Максим Шабалин, Екатерина Боброва.
В составе выступающих могут быть изменения. Подробности смотрите на сайте.
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