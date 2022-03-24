Обладательница «Русского Букера» расскажет петербуржцам о том, как прошлое способно изменить настоящее

31 марта в 19:00 в «Буквоеде» на Невском, 46, писательница и эссеист Елена Чижова представит свой новый роман «Повелитель вещей». Он посвящен трагической истории XX века.
«Повелитель вещей» — это семейная сага. Бывшая школьная учительница Анна живет вместе с престарелой матерью и сыном, разменявшим третий десяток и мечтающим стать видеоигровым разработчиком. Годы унижений, которые Анны терпела от обоих, выливаются для нее в поиски собственного счастья на фоне глобальных потрясений как во всей России, так и собственной семье. Оказавшись одна в изменившемся мире, главная героиня с некоторой наивностью пытается устроить личную жизнь, попутно сталкиваясь с нездоровыми амбициями сына и семейными тайнами.
«Как бывший школьный учитель, Анна Петровна знает главную педагогическую мудрость: посеешь поступок — пожнешь привычку; посеешь привычку — пожнешь характер; посеешь характер — пожнешь судьбу», — пишет Чижова о главной героине.
Напомним, Елена Чижова — автор книг «Крошки Цахес», «Лавра», «Планета грибов», «Китаист», «Город, написанный по памяти». За роман «Время женщин» в 2009 году получила премию «Русский Букер».
Вход свободный, но организаторы предупреждают, что количество мест ограничено.
16+
Елена Васильева