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Мединский предложил ввести в российских школах воспевание страны и государственного флага

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Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил перенять опыт США по патриотическому воспитанию и внедрить в школах России воспевание страны и ее флага. Как сообщает 24 марта ТАСС, соответствующее предложение направят в Министерство просвещения РФ.

«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся, и только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны <…>, и это — 150 лет», — заявил Мединский на межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую он возглавляет.

Мединский предложил отправить в Минпросвещения РФ рекомендацию «аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня». Другие члены комиссии идею поддержали единогласно.

Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Мединский также призвал российские телеканалы уменьшить количество развлекательных передач в эфире и заменить их «хорошими фильмами».

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Комментарии (47)

Modest_5e4ce41f7533b
Школяры только кажутся тупыми, но любое вранье чувствуют сразу. Не лезь к ним со своими "идеалами", не получишь глумления.
Pupin
Развозку детей до школы, как в США, введите. В регионах были бы этому очень рады, а не этой "нацификации" и прочей обработки мозгов.
Мillemelle
и убрать иностранный язык
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