Мединский предложил ввести в российских школах воспевание страны и государственного флага

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил перенять опыт США по патриотическому воспитанию и внедрить в школах России воспевание страны и ее флага. Как сообщает 24 марта ТАСС, соответствующее предложение направят в Министерство просвещения РФ.



«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся, и только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны <…>, и это — 150 лет», — заявил Мединский на межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую он возглавляет.

