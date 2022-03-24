«Кому сейчас нужны эти авторские права?» Мединский призвал заменить развлекательные передачи на ТВ «хорошими фильмами»

Российским телеканалам надо уменьшить количество развлекательных передач в эфире в нынешней ситуации. Об этом 24 марта заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.



Заменить эти передачи Мединский предлагает «хорошим советским, российским кино». «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — подчеркнул он. И добавил, что перед Россией стоит «величайший вызов в истории».

