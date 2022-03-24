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«Кому сейчас нужны эти авторские права?» Мединский призвал заменить развлекательные передачи на ТВ «хорошими фильмами»

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Российским телеканалам надо уменьшить количество развлекательных передач в эфире в нынешней ситуации. Об этом 24 марта заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.

Заменить эти передачи Мединский предлагает «хорошим советским, российским кино». «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — подчеркнул он. И добавил, что перед Россией стоит «величайший вызов в истории».

«Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», — подытожил помощник Путина.

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Комментарии (12)

Never_Mind
Путинские лизоблюды, как всегда, преисполнены пафоса. Потом переобуются, конечно.
daisychain
Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...
266940060
Мама анархия
Папа стакан портвейна
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