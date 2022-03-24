«Добавляйте ужаса»: как украинское «интернет-войско» борется с Россией

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Тысячи пользователей с двухцветными флагами на аватарках в едином порыве требуют от европейских политиков не выдавать россиянам шенгенские визы и закрыть границы, от иностранных компаний под угрозой репутации — уйти из страны, помогают собирать многотысячные митинги в ЕС. «Фонтанка» рассказывает, кто и как их координирует, снабжает контекстом и убедительными фотографиями.

В начале марта в аккаунтах отечественных звезд начали появляться комментарии примерно одинакового содержания: «Не молчите, в это время наши люди умирают», «Зашёл на твою страничку, в надежде, что хоть два слова напишешь против», «Почему ты молчишь?», «Cерьезно, ни слова? Даже сейчас?»



Сообщения с единым посылом можно найти в профилях у юмористов Нурлана Сабурова и Павла Воли, рэпера Скриптонита, телеведущей Ляйсан Утяшевой, хоккеиста Александра Овечкина, певицы Клавы Коки и блогера Дани Милохина. Все они и многие другие — в списках «Интернет-войск Украины». Это была одна из первых их «операций» в соцсетях.

Одноименный Telegram-канал был создан 27 февраля. В нём уже больше 180 тысяч подписчиков.

«Сейчас очень много украинцев задаются вопросом: «Я не умею стрелять, так чем я могу быть полезным?» Если у тебя есть доступ к интернету и можешь уделить время для распространения информации, то становись в ряды «Интернет-войск Украины»!» — говорится в первом опубликованном в нём сообщении.

Сначала «мобилизованных» украинских пользователей ориентировали распространять сайт с данными солдат, рассказывать в соцсетях о разрушениях и вреде экономике от санкций, призывать к протестам в России. В первую очередь целью были сами россияне — друзья, родственники, коллеги и знаменитости. Готовые фотографии для подтверждения слов предлагалось скачать по ссылке.



Затем «интернет-войска» переключились на Google Maps. В Петербурге, Москве и любом другом российском городе на карте украинцам предлагалось найти больницы, школы, библиотеки, рестораны, кинотеатры и другие популярные места и в отзывах разместить снимки с Украины с требованием остановить спецоперацию. Слова «погибшие», «пленные» и «потери» их стараниями вышли в Google-тренды.

2 марта «интернет-войска» впервые взялись за западные фирмы. «Запретите России пользоваться всеми вашими услугами», — начали писать они на английском во все аккаунты платежных систем Visa и MasterCard в соцсетях, а также руководителям этих организаций. 6 марта обе компании объявили о приостановке работы в России. Хотя первоначально они переставали работать только с попавшими под санкции банками.

3 марта взялись за платежную систему PayPal — в канале призвали подписывать и распространять петицию с требованием о приостановке работы сервиса в России. В итоге собрали больше 118 тысяч подписей. 5 марта система объявила о полном прекращении деятельности в стране.



4 марта началась атака на Coca-Cola. С 8 марта компания объявила о приостановке деятельности в России. 6 марта начали писать в Twitter и YouTube компании McDonald's с требованием закрыть российские рестораны. 8 марта компания объявила о закрытии всех 850 заведений в стране.

8 марта начали атаку на музыкальные компании. И «большая тройка» звукозаписывающих лейблов Universal Music, Warner Music и Sony Music вскоре объявила, что приостановила работу в России.

С середины марта вели работу по Nestle.

«Пишем комментарии во всех соцсетях Nestle, тегаем, публикуем посты с упоминанием бренда. Наш основной призыв — «уходи из России», — говорится в опубликованной инструкции. — Если можете добавить фото ужаса последствий, добавляйте». Готовые фото прилагались. Логотипы Nestle наносились на съемки с мест боевых столкновений.

К концу марта швейцарский концерн заявил, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik.

Затем «интернет-армия» занялась аккаунтами банков Raiffeisen и Deutsche Bank. Последний в итоге заявил об уходе, а в первом австрийская группа допустила «тщательно продуманный» выход из российского бизнеса.



Кроме войны с чувствительными к репутации брендами, бойцы «интернет-войск» собирают участников на акцию в Брюсселе 24 марта, приуроченную к внеочередному саммиту НАТО, распространяют призывы к европейским вузам прекратить обучение граждан России и обращаются к комиссарам ЕС с просьбой ограничить выдачу новых шенгенских виз россиянам и пересмотреть срок действующих.

Разумеется, не все их действия можно связать с конечным результатом. Иногда он и прямо противоположен требованиям, которые распространяют «интернет-войска». Например, сервис Cloudflare после рассмотрения запросов на блокировку заявил, что не будет отключать российских пользователей, потому что «им нужно больше доступа к интернету, а не меньше». Аналогично и другой сервис — GitHub заявил, что «будет домом для всех разработчиков, независимо от того, где они проживают». Сети Leroy Merlin, Metro и Auchan также объявили, что продолжают работу в России.

Неоднократно инициированные через разные каналы требования «закрыть небо над Украиной» не получили поддержки в НАТО.



Периодически к участникам «интернет-войск» обращаются украинские звезды со словами поддержки и благодарности: Монатик, Святослав Вакарчук из «Океана Ельзы» и многие другие.

Кто за этим стоит

Одним из инициаторов создания «интернет-войск» стал 31-летний министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров. Он выпускник факультета социологии и управления Запорожского национального университета. И кроме того, окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО на Украине. Он возглавлял digital-отдел команды Владимира Зеленского, а до этого создал собственное SMM-агентство.

В своем Telegram-канале он регулярно отчитывается об успехах «интернет-войск». «РФ теряет всё прогрессивное. Наша цифровая блокада россиян продолжается. Ежедневно всё больше международных брендов покидают рынок России, а в Украину приходят новые возможности», — написал Фёдоров 23 марта в Telegram.

В недавнем интервью немецкому Spigel он рассказал, что в конфликте с Россией делает ставку на цифровую войну — «результаты ошеломляющие».



Кроме «интернет-армии», в которой могут участвовать практически все, у кого есть телефон, создана еще и IT-армия. В профильном канале Telegram уже более 310 тысяч подписчиков. Они ведут DDoS-атаки на широкий спектр ip-адресов в России: правительственные ресурсы, операторов связи, банки и банкоматы, курьерские службы, сервисы доставки и бухгалтерского учета и многие другие — практически на всё, до чего могут дотянуться.

«Как и вчера, задачей будет добиться полного аута указанных сервисов и поддерживать их в таком состоянии в течение дня», — рекомендуют участникам в канале. Там же им рекомендуют использовать VPN-сервисы, потому что с украинских адресов уже возможности атаковать нет.

Результаты атак отслеживаются и публикуются. В их числе «Фонтанка» нашла и упоминание о своём сайте. Туда же можно записать и начавшие общаться лозунгами электрозарядные станции на трассе М-11 и появившиеся на экранах и в чеках кафе и магазинов призывы к прекращению военных действий из-за украинского ПО.

По словам Фёдорова, цель — полная цифровая блокада России.

Опрошенные «Фонтанкой» украинцы говорят, что никаких денег за эту деятельность не платят: «Это обычные люди, которые любят сидеть в интернете и соцсетях».

Российское «интернет-войско», как писала «Фонтанка», работает иначе. В канале «Кибер фронт Z» говорится про приём на работу и оплачиваемые вакансии в Петербурге, а писать в комментарии предлагается не мировой общественности, а журналисту Илье Красильщику и политику Евгению Ройзману. Подробнее о том, как устроена работа российских «интернет-войск», читайте в материале «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка»

