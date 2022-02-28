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После хакерского взлома на трассе М-11 «Нева» отключили украинские электрозарядные станции

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Электрозарядные станции на трассе М-11 «Нева» отключили для установки нового программного обеспечения. Устройства взломали хакеры.

Как сообщает 47news 28 февраля, ссылаясь на оператора электрических сетей «Россети», другие зарядки под управлением компании продолжают работать, с инфраструктурой на автомагистрали они не связаны.

В 2020 году зарядные станции купили у ООО «Гжельпром». Основные компоненты устройств произведены фирмой Autoenterprise с Украины. По данным источника издания, последняя оставила в контролере «закладку», которая давала возможность скрытого доступа через интернет.

«Данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной в Европу электрозарядных станциях», — отметили в «Россетях». После установки нового ПО устройства вернут в работу.

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Комментарии (12)

AP-SPb
По уму должно было бы быть проведено расследование кто принял решение о закупке и установке на важном инфраструктурном объекте компонент, произведённых страной-врагом. Да и вообще в принципе почему что-то там закупается.
Brezhnev
Offtop!Fontanka.ru
Денеб
"После хакерского взлома на трассе М-11 «Нева» отключили украинские электрозарядные станции" Молодца! Ну-ну!
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