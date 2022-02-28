После хакерского взлома на трассе М-11 «Нева» отключили украинские электрозарядные станции

Электрозарядные станции на трассе М-11 «Нева» отключили для установки нового программного обеспечения. Устройства взломали хакеры.



Как сообщает 47news 28 февраля, ссылаясь на оператора электрических сетей «Россети», другие зарядки под управлением компании продолжают работать, с инфраструктурой на автомагистрали они не связаны.



В 2020 году зарядные станции купили у ООО «Гжельпром». Основные компоненты устройств произведены фирмой Autoenterprise с Украины. По данным источника издания, последняя оставила в контролере «закладку», которая давала возможность скрытого доступа через интернет.

