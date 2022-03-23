Пикировка перцев и баклажанов: основные правила, как рассадить растения, чтобы их не повредить

У многих дачников подошел срок для пересадки перцев и баклажанов Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





У многих дачников к середине марта рассада достигла таких размеров, что в одном горшочке растениям становится тесно. Очень важно не пропустить этот момент и рассадить их в разные емкости. Как правильно и когда пикировать рассаду перцев и баклажанов, рассказываем вместе с агрономом. Будьте очень аккуратными, иначе можете погубить свои труды. Что значит пикировать рассаду Для пересадки сеянцев из одного горшка в разные есть свой термин — это называется пикировка. — Важно не пропустить срок, чтобы растения нормально развивались вовремя, их надо распикировать. С середины марта начинается пикировка перцев и баклажанов, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Многие советуют прищипывать кончики корня рассады при пикировке, но этот агрономический прием подходит далеко не всем видам и сортам. Когда пикировать перец после всходов Перцы очень требовательны к пикировке. Нужно делать это максимально аккуратно, так как корневая система растения при повреждении не сможет восстановиться. Пикировать нужно, как только появляется первая пара настоящих листов. Когда семечко проклевывается и появляется всход, вы видите два семядольных листа. Они расположены напротив друг друга — они не являются настоящими, и нужно ждать появления следующих листиков. — Как только с середки начинает расти первая пара настоящих листьев, вот в этот период должны рассаживать перчики из «яселек» — ящичка, в который вы посадили семена, — объяснила Людмила Шубина. — Нужно обязательно сохранять корневую систему перцев. Для помидоров, например, это не так важно, поскольку у корней томатов очень хорошая регенерирующая способность. И даже после полного удаления корней можно воткнуть его в землю, и томат нарастит новую корневую систему. С перцами и баклажанами этот вариант не проходит.

Аккуратно пикировальным колышком нужно вынуть рассаду из почвы и обязательно с комочком земли перенести растение в отдельный горшок. В грунте должно быть сделано углубление. Аккуратно прижмите землю вокруг растения. Объем отдельного горшка под перец должен быть не менее полулитра. — Это самый минимум по объему. Но если есть возможность и хватает грунта, то идеально рассадить перцы в литровые емкости. Тогда перчик будет расти и набирать силу еще лучше. Иногда при такой пикировке некоторые садоводы высаживают в грунт их уже цветущими, — отметила агроном. — Заглублять перцы ни в коем случае нельзя. Иначе они погибнут. После пикировки лучше всего полить рассаду гуматами. Они способствуют хорошему укоренению и богатому урожаю в будущем. Перец — очень теплолюбивая культура, поэтому после пикировки нужно обеспечить правильную температуру. Ночью должно быть +18...+20 градусов, днем — +22...+25 градусов.

Внимательно следите за сохранностью корневой системы, когда будете вынимать растение из земли Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться





Когда пикировать баклажаны после всходов

Многие дачники стараются выращивать рассаду баклажанов таким образом, чтобы не требовалась пикировка. Проверенные сорта и семена изначально сеют в отдельные стаканы. Но для этого требуется очень много места, а семена могут оказаться бракованными. Велик риск остаться без урожая. Поэтому всё чаще баклажаны сеют сначала в общий ящик.

— Баклажаны также требуют очень аккуратной пикировки. Вынимайте растение пикировальным колышком обязательно с куском земли, — советует Людмила Шубина. — Обычно настоящая пара листьев появляется через 3–4 недели после всходов. Тогда растение готово к пересадке. Перед пикировкой пролейте землю. Сделать это лучше за 2–3 часа до процедуры, чтобы вынимать растения было легче. Заглублять баклажаны не нужно, и лучше корни не прищипывать, а аккуратно опустить в лунку. — Баклажаны очень любят тепло, поэтому следите за правильным режимом после пикировки. Растению требуется +18...+20 градусов ночью и температура в +22...+27 градусов днем, — напомнила агроном. — Объем стакана также не менее полулитра. Для лучшего роста следует полить рассаду гуматами, сейчас они продаются и в сухом виде. И перцам, и баклажанам требуется досветка. Поэтому не забудьте купить и установить лампы.