За две недели — треть от прошлого года: продажи в кибербезопасности растут

Фото: creativeart — freepik.com Поделиться Поделиться





По данным компании, объем продаж за 2021 год составил 7,9 млрд руб.1, что на 28% превышает показатели 2020-го. То есть трехлетняя стратегия, которая была ориентирована на увеличение продаж с 2019 по 2021 годы в объеме от 4 до 8 млрд рублей, реализована успешно. Рост клиентской базы в ключевом сегменте крупных корпоративных клиентов составил 46%, а среднее число продуктов на одного клиента в нем выросло до трех. Валовая прибыль, по предварительным данным, увеличилась на 32%. Количество акционеров компании к концу января 2022 года стало больше в 15 раз.



«Сегодня кибербезопасность ожидаемо стала одной из ключевых повесток в стране. Рост запросов на все наши продукты и сервисы обнаружения и отражения хакерских атак в последние 2–2,5 недели значительно превысил все наши ожидания: мы видим, что потребность в результативной безопасности сейчас велика как никогда — компании нацелены на получение гарантий невозможности атак с недопустимыми последствиями. Это, в совокупности с массовым уходом зарубежных вендоров, формирует огромный потенциал для роста отечественного рынка кибербезопасности в целом и Positive Technologies в частности», — заявил Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies.



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В компании отмечают: за последние 2–2,5 недели общее число обращений за сервисами защиты равно как минимум трети всех запросов прошлого года. По продуктам наибольшее число запросов приходится на оперативную поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall. Второй по частоте запросов сейчас PT Network Attack Discovery — система анализа трафика. Третий по популярности — MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Растут и запросы на «песочницу» PT Sandbox, предназначенную для риск-ориентированной защиты.



«При этом мы сейчас полностью независимы от импортных компонентов: еще в прошлом году перестроили все логистические цепочки и бизнес-процессы соответствующим образом, а 98% наших покупателей — российские компании, и у нас нет риска потери клиентов или выручки», — подчеркнул Денис Баранов.

Последние семь лет компания выводила на рынок один-два продукта в год. По итогам 2021-го все ключевые технологические разработки продемонстрировали рост доли в итоговом бизнес-показателе. Так, продажи MaxPatrol SIEM выросли на 46% — продукт вышел в лидеры. Столь же существенный рост показали PT Application Inspector (анализатор защищенности приложений) и PT Sandbox — 46% и 41%2 соответственно.

Наиболее впечатляющей динамикой отличается система PT Network Attack Discovery, доля которой в общем обороте компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 74%. В компании полагают: по итогам 2022 года этот продукт потенциально войдет в тройку лидеров по объему продаж.

«У нас амбициозные планы на 2022 год: мы ожидаем, что ощутимое место на рынке займут и наши новые продукты. В частности, речь о MaxPatrol VM (системе управления уязвимостями нового поколения) и PT XDR (решении, предназначенном для обнаружения киберугроз и реагирования на них), — рассказал Максим Филиппов, директор по продажам и развитию бизнеса в России. — Обе новинки расширяют наш рынок до 60–80 млрд рублей и у них существенный потенциал роста».



Если говорить о клиентском портфеле, то в 2021 году лидерами с точки зрения востребованности продуктов и услуг компании стали топливно-энергетический комплекс (30%), государственные компании (26%), кредитно-финансовые и промышленные организации (13% и 12% соответственно).

По итогам 2021 года рост валовой прибыли компании опередил рост выручки по управленческой отчетности на 4% (32% против 28%) благодаря изменению структуры продаж. Так, в 2021 году компания перевела непрофильную для себя деятельность по перепродаже оборудования в рамках ПАК (программно-аппаратных комплексов) на дистрибьюторов. В итоге возросла рентабельность валовой прибыли, а потребность в заемных средствах на оборотный капитал снизилась.

В декабре 2021 года компания вышла на Московскую биржу. Это стало знаковым событием для IT-индустрии, поскольку «Группа Позитив» оказалась первой публичной компанией из сегмента ИБ в России, а размещение проведено в режиме прямого листинга. С начала торгов за неполные два месяца общее число акционеров компании выросло с 1391 до 22 500. В составе акционеров преимущественно розничные инвесторы. Объем торгов акциями компании с даты выхода на биржу составил более 1,5 млрд рублей.



Новости компаний 1 Показатель отражает объём продаж всех компаний Группы и не относится к данным отчетности по РСБУ отдельных компаний Группы. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Группа Позитив» по МСФО за 2021 год будет представлена после получения заключения от аудитора в апреле 2022 года.

2 Показатель, совокупный для PT Sandbox и PT MultiScanner

