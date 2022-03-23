Макрон попросил Путина о беседе, обсуждали переговоры с Киевом

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в очередной раз обсудили ситуацию вокруг Украины.



«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — сообщается на сайте Кремля.



Телеканал BFM проинформировал, что телефонный разговор 22 марта продолжался в течение часа. В Елисейском дворце рассказали, что в настоящее время между двумя сторонами нет согласия, но президент Франции говорит, что по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия. «Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент республики — на стороне Украины», — подчеркнул Макрон. В тот же день он провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

