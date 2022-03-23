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Макрон попросил Путина о беседе, обсуждали переговоры с Киевом

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Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в очередной раз обсудили ситуацию вокруг Украины.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — сообщается на сайте Кремля.

Телеканал BFM проинформировал, что телефонный разговор 22 марта продолжался в течение часа. В Елисейском дворце рассказали, что в настоящее время между двумя сторонами нет согласия, но президент Франции говорит, что по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия. «Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров России с Украиной. Президент республики — на стороне Украины», — подчеркнул Макрон. В тот же день он провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон посетил Москву для переговоров с российским коллегой 7 февраля, на следующий день побывал в Киеве. В последние недели Путин и Макрон созваниваются регулярно. Предыдущий их разговор состоялся 18 марта, тогда президент РФ изложил принципиальные подходы к вероятным договоренностям.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвященную событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (3)

267188598
Обратили внимание, с утра майданутых мало? Сил во снах набираются, новые методички с пентагона ждут в своих склепах
Modest_5e4ce41f7533b
У Макрона выборы на носу, настоящие выборы. И он на зеро поставил.
266374188
эпично!!!смерд челом бил ,царю!!!)))))))))))))))))
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