Российская армия продвинулась еще на 4 км на Украине, уничтожены склады ВСУ в Лисичанске и Краматорске

В Минобороны РФ рассказали о продвижении российской армии в ходе спецоперации на Украине.



«Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка», — заявил на брифинге 22 марта официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.



Во вторник высокоточным оружием были нанесены удары по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске, а также склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.

