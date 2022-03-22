Российская армия продвинулась еще на 4 км на Украине, уничтожены склады ВСУ в Лисичанске и Краматорске

В Минобороны РФ рассказали о продвижении российской армии в ходе спецоперации на Украине.
«Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка», — заявил на брифинге 22 марта официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Во вторник высокоточным оружием были нанесены удары по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске, а также склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.
Авиацией поражены 83 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники. Силы ПВО сбили шесть беспилотников.