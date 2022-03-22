Петербург забросали «взрывными» анонимками. Эвакуировали почти 5 тысяч человек

Анонимные «бомбисты» продолжают обрывать телефоны и засорять почтовые ящики петербургских учреждений. Обещанные ими бомбы искали в музеях, ТЦ, спортклубах и на мостах — дважды.
Встречать рассвет на петербургских переправах полицейские отправились накануне после звонка в столичное УМВД, стало известно «Фонтанке» 22 марта. Собеседник с московского номера заявил, что заминированы все мосты, и оборвал разговор.
На взрывоопасность проверили 342 переправы. Три из них вскоре пришлось перепроверить — они оказались упомянуты в одной из анонимок, которые приходили до десяти часов вечера.
После писем и звонков обошли больше трёх десятков ТЦ, вузов, школ, музеев, банков, фитнес-клубов, судов, заглянули на один завод. Из восьми из них эвакуировали без малого 4,8 тысячи человек.
Ничего взрывоопасного ни по одному из адресов найдено не было. Анонимки, вероятно, лягут в основу очередного уголовного дела о «телефонном терроризме». В рамках одного из них в начале марта в Петербурге прошли обыски, в том числе в домах оппозиционных активистов.