Петербург забросали «взрывными» анонимками. Эвакуировали почти 5 тысяч человек

Анонимные «бомбисты» продолжают обрывать телефоны и засорять почтовые ящики петербургских учреждений. Обещанные ими бомбы искали в музеях, ТЦ, спортклубах и на мостах — дважды.



Встречать рассвет на петербургских переправах полицейские отправились накануне после звонка в столичное УМВД, стало известно «Фонтанке» 22 марта. Собеседник с московского номера заявил, что заминированы все мосты, и оборвал разговор.



На взрывоопасность проверили 342 переправы. Три из них вскоре пришлось перепроверить — они оказались упомянуты в одной из анонимок, которые приходили до десяти часов вечера.

