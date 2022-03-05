Оппозицию подвели под бомбы. За что обыскивают петербургских активистов

Фото: Роман Дорофеев /Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Возбуждено шесть дел по неожиданной статье о телефонном терроризме, позже в полиции отчитались о «подозрительном веществе» в баночках из-под анализов. Так что возможно утяжеление уголовного натиска.

Информацию о нескольких десятках обысков ГУ МВД по Петербургу разослало по редакциям с утра 5 марта. В сообщении говорилось о шести уголовных делах, возбужденных по 2 части 207 статьи УК РФ. (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Оперативники главка уверяли, что вычислили группу из четырех десятков человек, причастных к ложным минированиям судов, школ, торговых центров, отделов полиции. Анонимные минеры использовали средства IP-телефонии, позволяющие менять абонентские номера телефонов, большинство ложных сообщений указывали на украинский «след», но исполняли их в реальности жители Петербурга.



Через полчаса после рассылки полиции стали приходить сообщения от петербургских активистов. Так выяснилось, что в ложном минировании заподозрили оппозиционеров.

Об обыске у себя дома с утра сообщила глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина. «Утро начинается не с кофе», - написала депутат на своей странице.

Под постом Вавилина пояснила, что искали «плакаты, агитки и др.». «Но у меня, кроме старого плаката [против застройки] парка на Смоленке, ничего не было», - добавила она. В разговоре с «Фонтанкой» народная избранница рассказала, что с обыском к ней пришли в семь утра. «Стук в дверь, просто молотят, я сказала «дайте хоть штаны надену». Они пытались ее отковырять, были с ломами, но я открыла сама. Заходят два спецназовца, два в штатском, один в полицейской форме и соседи». У Вавилиной изъяли телефоны и технику. Также она пояснила, что находится в статусе свидетеля по делу о ложном минировании. По ее информации, ещё задержали замглавы муниципалитета Сергея Кузина, однако его в настоящее время уже отпустили.



Накануне вечером по адресу прописки приходили к замглавы муниципального образования №72 Владимиру Волохонскому, о чем он сообщил в своем Facebook. «Предостережение хотели мне сделать. Я очень добрый человек, поэтому встретился с прокурорским на Сенной, предостерёгся. Кто предостережён, тот я», - добавил депутат. Утром он рассказал, что к нему уже 45 минут «ломятся» сотрудники полиции. «Ну вы это, не поминайте лихом!» - попросил народный избранник.



Позднее депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова сообщила, что Волохонский задержан. «Везут на Захарьевскую, он подозреваемый по уголовному делу». Данная информация пока не подтверждена. Но на связь Волохонский до сих пор не вышел.

Об обыске у себя дома в Twitter рассказал муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин. «Сегодня на квартире прошел обыск. Изъята техника - в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК. В то же время с 26 февраля и до сих пор я нахожусь в спецприемнике», - написал он.

Депутат опубликовал фрагмент документа, в котором говорится, что 1 марта неустановленное лицо позвонило в 77 отдел полиции по Адмиралтейскому району и устно передало “заведомо ложное сообщение о минировании”.





Аналогичная ситуация и с главой «Альянса учителей» , членом территориальной избирательной комиссии №22 Даниилом Кеном. Он с 28 февраля отбывает 15 суток ареста за участие в несогласованной акции протеста накануне. В Twitter сообщают, что обыск у него шел с 7 утра.

С обыска началось утро и у бывшего мундепа Ольги Галкиной, ее телефон до сих пор вне доступа.

Также на связь до сих пор не вышел Кирилл Олюнин, по информации его соратников, активиста задержали, и он проходит обвиняемым по делу о ложном минировании. Про обыски также сообщали и у художницы Екатерины Шелгановой.

Активист «Яблока» Егор Кравцов рассказал, что правоохранители пришли в его семейный дом к родителям около 6-7 утра, его на тот момент там не было. «Несколько СОБРовцев, следователь из Главного следственного управления ГУ МВД по СПб. Перепугали всю семью и животных. Искали меня и мою технику, но ничего не нашли по причине отсутствия. По итогу изъяли всякое барахло: недействительную банковскую карту, конспекты по ВУЗу, неработающие сим-карты, старую флешку и мобильный телефон», - рассказал активист



Он пояснил, что обыск проводился до 9 утра. «Говорили, что я подозреваемый по «ложным сообщениям о терроризме». Всё это, вне сомнений, действительности не соответствует. Я человек гуманистических взглядов, очень умеренный, ничем подобным не занимаюсь. На мирных акциях был, писал мирные и околоаналитические посты о «спецооперации» и о том, что делать».

О визите полиции к руководителю движения «Маяк» стало известно из телеграм-канала сообщества. В 9.22 там появилась информация об обысках у Дарьи Хейкинен.

Петербургское оппозиционное общественно-политическое движение «Маяк» основано в июне 2021 года. На его сайте встречаются критические статьи о главе Чечни Рамзане Кадырове. Активисты запустили сбор подписей против «преступных действий» Кадырова. Также «Маяк» освещает на сайте «больничный коллапс» во время пандемии коронавируса и проблемы бездомных животных. Последняя сторис в инстаграме Дарьи Хейкинен была посвящена конфликту на Украине.

«У Дарьи Хейкинен провели обыск, после чего она перестала выходить на связь и с нашими активистами, и со своим отцом. По сообщению её отца, понятые, которые были при подобных обысках у других людей сегодня утром, говорят о том, что обыски были в связи с уголовными делами о ложном сообщении о минировании», — рассказал «Фонтанке» представитель «Маяка».



По версии следствия, сообщение о минировании касалось ТРЦ "Жемчужная плаза". Вместе с Дарьей также был задержан активист "Маяка" Никитин Даниил, он проходит по данному делу в качестве свидетеля. У него также изъяли всю технику. Также утром с обыском пришли домой к матери и дочери правозащитника Динара Идрисова, о чем он сообщил в своих соцсетях. «Вынесли сходу дверь, отобрали средства связи, ищут запрещенные предметы. Я в этой квартире не живу с 13 лет, не прописан, вещей там моих нет». - добавил он. По словам Идрисова, правоохранители изъяли у его дочери телефон и ноутбук.

С обыском пришли к защитнице здания СКК Ларисе Лопаткиной. У неё изъяли технику. Причиной визита также стало уголовное дело об анонимных минированиях. Сейчас Лопаткину отпустили, сообщили «Фонтанке» ее знакомые.

В отделе полиции оказался Даниил Ситников, эту информацию редакции подтвердил его адвокат Виктор Магер. По информации СМИ, к нему также приходили с обыском, однако он воздержался от комментариев «Фонтанке», так как на момент звонка уже являлся защитником одного из задержанных.



Полиция также нанесла визиты к петербургским феминисткам. Подозреваемыми по уголовному делу о телефонном терроризме стали Евгения Сметанкина и Мария Малышева, сообщили в объединенном феминистском движении «Восьмая инициативная группа».

Также обыски прошли у художниц Лели Нордик и Полины Титовой. Их статус пока не известен. Активистки неоднократно проводили антивоенные акции в Петербурге, выступая за мир.

Зампредседателя федерального комитета незарегистрированной организации Либертарианской партии России Рина Мацапулина, одна из заявителей на проведение акции протеста, по сообщениям активистов в соцсетях и телеграм-каналах, находится в ИВС на Захарьевской улице в статусе обвиняемой по делу о телефонном терроризме.

После обеда полицейские сообщили, что в одной из квартир, где проводились следственные действия, нашли баночку для сдачи анализов. В ней хранилось вещество зеленого цвета. Запрещено ли оно, установит экспертиза. Также полицейские поделились фотографиями из квартир, на одной из них была запечатлена россыпь старых телефонов в интерьерах с позолоченной мебелью.

Ирина Корбат, Елена Ваганова «Фонтанка.ру»

