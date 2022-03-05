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Десятки обысков проводятся с утра в Петербурге по делам о телефонном терроризме. В полицию везут 40 человек

Сотрудники полиции Петербурга вычислили «минеров», которые неделю не давали спокойно жить судам, школам, торговым центрам, больницам, отелям и ресторанам. Они использовали технику, чтобы представить это звонками с Украины, но оказались местными.

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Несколько десятков обысков утром 5 марта проводит полиция Северной столицы по делам о массовых заминированиях. Как стало известно «Фонтанке», оперативники главка с помощью специальных технических средств вычислили группу из четырех десятков человек. Она была грамотно организована, роли участников четко распределены: несколько человек осуществляли общую координацию, часть обеспечивала техническую поддержку, остальные передавали сообщения. При этом группа использовала современные средства IP-телефонии, позволяющие менять абонентские номера телефонов. При этом большинство ложных сообщений указывали на украинский «след», но исполняли их в реальности жители Петербурга.

В квартирах предполагаемых участников проводятся обыски, изымается техника, средства связи, а также электронные носители информации.

«Фонтанка» писала, что сообщения в письмах и звонках, после которых полицейские проверяли по несколько десятков различных зданий — школ, станций метро и даже отделов полиции, стали поступать в правоохранительные органы с конца февраля.

Почти каждый день с 24 февраля проверялись здания судов Петербурга. 25 февраля эвакуировали школьников после анонимок, а 27 февраля сотрудники МВД обследовали несколько магистралей, которые носят имя вождя мирового пролетариата.

По шести фактам массовых «минирований» уже возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ. В полицию доставлено более 40 граждан для проведения процессуальных действий.

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Комментарии (8)

salo
Вот ведь можно,когда захотят! А то у пенсионеров с карты деньги снимают жулики,а поймать их не могут.
BARSUKA
зачем они это делали?
Gudd-Head
Экстремистскую литературу случайно не нашли?
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