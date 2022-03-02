Петербург точечно «бомбят» анонимы, среди целей — УФСБ и полиция

Более четырёх тысяч человек эвакуировали в Петербурге после серии звонков и почтовой рассылки с обещаниями взрывов. Следы петляют и ведут за границу.



Сообщения о бомбах полиция начала аккумулировать накануне немногим позже десяти часов утра, стало известно «Фонтанке» 2 марта. «Минировали» гостиницу, музей, восемь торговых комплексов, три больницы, четыре учебных заведения, столько же станций метро, редакцию одного из городских СМИ, семь отделов полиции, региональное УФСБ и Первомайскую ТЭЦ.



Звонки поступали в течение дня с телефонных номеров, зарегистрированных в Швеции. Те, кто предпочёл эпистолярные угрозы, использовали как одноразовую почту, так и чужие адреса. К примеру, одно из писем пришло как будто от Университета гражданской авиации.

