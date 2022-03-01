В Петербурге эвакуировали «Жемчужную плазу», на очереди «Нептун». Полицию отправили в полицию

Торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза» в Красносельском районе внепланово опустел 1 марта. Видеозапись эвакуации опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Посетителей и работников ТРЦ на Петергофском шоссе просят экстренно покинуть здание по техническим причинам. «Вот и посмотрели кино», — сетует автор видео.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По данным «Фонтанки», эвакуации предшествовал звонок от «доброжелателя», предупредившего о взрыве. Через двадцать минут — в три часа дня — так же звонком «заминировали» ТЦ «Нептун» на улице Марата.
Кроме того, телефонные хулиганы объявили о бомбах, якобы заложенных в отделах полиции.
Накануне спешно покидать рабочие места пришлось личному составу управления экономической безопасности — после звонка с украинского номера в здании искали и не нашли взрывоопасное. Во вторник, 1 марта, эвакуировался Фрунзенский районный суд. Причиной стал звонок от неизвестного, который продиктовал адрес и заявил о бомбе.