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В Петербурге эвакуировали «Жемчужную плазу», на очереди «Нептун». Полицию отправили в полицию

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Торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза» в Красносельском районе внепланово опустел 1 марта. Видеозапись эвакуации опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Посетителей и работников ТРЦ на Петергофском шоссе просят экстренно покинуть здание по техническим причинам. «Вот и посмотрели кино», — сетует автор видео.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным «Фонтанки», эвакуации предшествовал звонок от «доброжелателя», предупредившего о взрыве. Через двадцать минут — в три часа дня — так же звонком «заминировали» ТЦ «Нептун» на улице Марата.

Кроме того, телефонные хулиганы объявили о бомбах, якобы заложенных в отделах полиции.

Накануне спешно покидать рабочие места пришлось личному составу управления экономической безопасности — после звонка с украинского номера в здании искали и не нашли взрывоопасное. Во вторник, 1 марта, эвакуировался Фрунзенский районный суд. Причиной стал звонок от неизвестного, который продиктовал адрес и заявил о бомбе.

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Комментарии (1)

Serg_I
Доколе будет продолжаться беготня после таких звонков? Не пора ли их просто игнорировать?
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