Экономическую полицию Петербурга отправили на улицу с украинского номера, а рестораны и отели пугали из Швеции

Сообщение о заложенной бомбе в здании на улице Чайковского поступило около пяти вечера в дежурную часть ГУ МВД, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 марта. Всего из помещений вышли на улицу порядка двух сотен человек. Осмотр здания не выявил ничего взрывоопасного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



А с десяти вечера в полицию стали звонить управляющие ресторанами и отелями, расположенными в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах. Они сообщали, что с телефонов, которые зарегистрированы в Швеции, им поступили угрожающие взрывами звонки.



На время проверки из четырех ресторанов и шести отелей эвакуировали 60 человек.



Проверка помещений не нашла бомб и ничего другого подозрительного.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Накануне «минеры» также прерывали учебный процесс в школах Кронштадта.