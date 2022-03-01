Экономическую полицию Петербурга отправили на улицу с украинского номера, а рестораны и отели пугали из Швеции

Личному составу управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка накануне пришлось спешно покидать рабочие места. Здание в центре Петербурга «заминировал» аноним.
Сообщение о заложенной бомбе в здании на улице Чайковского поступило около пяти вечера в дежурную часть ГУ МВД, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 марта. Всего из помещений вышли на улицу порядка двух сотен человек. Осмотр здания не выявил ничего взрывоопасного.
Звонок, по данным нашего издания, поступил с номера украинского мобильного оператора.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А с десяти вечера в полицию стали звонить управляющие ресторанами и отелями, расположенными в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах. Они сообщали, что с телефонов, которые зарегистрированы в Швеции, им поступили угрожающие взрывами звонки.
На время проверки из четырех ресторанов и шести отелей эвакуировали 60 человек.
Проверка помещений не нашла бомб и ничего другого подозрительного.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне «минеры» также прерывали учебный процесс в школах Кронштадта.