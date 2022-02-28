На подмогу к анонимным минёрам подтянулись болеющие за Украину. Одним звонком подняли полицию Петербурга и Тюмени

После серии телефонных и электронных посланий в Петербурге искали бомбы в районной администрации, ТЦ, в метро и под мостом. Вынужденная экскурсия по «ленинским местам» вышла за пределы города. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 февраля.



Первый сигнал поступил в петербургскую полицию от УФСБ накануне немногим позже полуночи. Неизвестный воспользовался телефоном доверия спецслужбы по Тюменской области и заявил, что его украинские люди оставили пакет с бомбой «на Ленина».



На логичный вопрос, почему бы не ограничиться проверкой тюменского Ленина, в спецслужбе, вероятно, указали, что звонок поступил с петербургского номера.

