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На подмогу к анонимным минёрам подтянулись болеющие за Украину. Одним звонком подняли полицию Петербурга и Тюмени

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После серии телефонных и электронных посланий в Петербурге искали бомбы в районной администрации, ТЦ, в метро и под мостом. Вынужденная экскурсия по «ленинским местам» вышла за пределы города. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 февраля.

Первый сигнал поступил в петербургскую полицию от УФСБ накануне немногим позже полуночи. Неизвестный воспользовался телефоном доверия спецслужбы по Тюменской области и заявил, что его украинские люди оставили пакет с бомбой «на Ленина».

На логичный вопрос, почему бы не ограничиться проверкой тюменского Ленина, в спецслужбе, вероятно, указали, что звонок поступил с петербургского номера.

Телефон зарегистрирован на 35-летнего жителя пятиэтажки на Можайской улице. Полицейских встретила запертая дверь и соседи, которые уточнили, что уже забыли, как выглядит владелец квартиры.

Площадь Ленина, улицу и одноимённые проспекты в разных районах города проверили и ничего взрывоопасного не нашли.

Около двух часов дня с номера телефона 44-летнего жителя Саратова 1-й отдел полиции Адмиралтейского района известили, что «заминирована» администрация Кировского района. Здание на проспекте Стачек осмотрели и признали безопасным, данные звонившего передали коллегам в Саратовской области.

Искать бомбы в течение дня пришлось также в универмаге Au Pont Rouge на набережной реки Мойки, на станциях метро «Академическая» и «Чернышевская», а также на и под автодорожным мостом Ломоносова. Из магазина эвакуировали 73 человека, остальные объекты обследовали без эвакуации.

Воскресным вечером письмо с предупреждением пришло на почту «5 канала». Автор писал про руки по локоть в крови, взывал к Богу, обещал, что ответ неминуем, и прочил взрыв. Ничего взрывоопасного на улице Чапыгина и в окрестностях не найдено.

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