Fitch: Инфляция в России к концу года достигнет 18%

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу 2022 года потребительская инфляция в России достигнет 18%, а в 2023 году составит 15%. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».



Аналитики полагают, что на фоне санкций объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8%. При этом реальное падение ВВП будет зависеть от длительности спецоперации РФ на Украине и от продолжительности санкций.



Fitch также предполагает, что к концу 2022 года курс доллара составит 135 рублей, а к концу 2023-го — 130 рублей.

