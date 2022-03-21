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Fitch: Инфляция в России к концу года достигнет 18%

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Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к концу 2022 года потребительская инфляция в России достигнет 18%, а в 2023 году составит 15%. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».

Аналитики полагают, что на фоне санкций объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8%. При этом реальное падение ВВП будет зависеть от длительности спецоперации РФ на Украине и от продолжительности санкций.

Fitch также предполагает, что к концу 2022 года курс доллара составит 135 рублей, а к концу 2023-го — 130 рублей.

Потребительские расходы, как считает агентство, сократятся в этом году на 10,2%, а в следующем — на 2,6%.

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Комментарии (5)

DanCitizen
Чегой?
Главный спец по технике консервации
Оптимистичненько. С другой стороны - этот тот-же самый "фитч", который рэйтинх до цц понижал?
Впрочем, подозреваю, что для этих неправославных 18% - это полный кирдык. Потому и такие цифры рисуют.
hal9000
Ой блин..длительность спец операции будет примерно до мая..только тупой может не разгадать это..)..запланированно все до 9 мая..чтоб все идеологически сошлось..и парадом пройтись..)..тут к бабке не ходи ставлю 100 рублей на этот прогноз..вооот..соответственно от этого и отталкиваемся про инфляцию и отмену санкций..тчк..)
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