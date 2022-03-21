БДТ представит обновленную версию спектакля Андрея Могучего «Что делать?»

Обновленную и актуализированную версию спектакля «Что делать?» (премьера состоялась в 2014 году) представят серией из шести показов с 29 марта по 3 апреля.

В основе спектакля Андрея Могучего одна из самых влиятельных книг русского XIX века — роман Николая Чернышевского «Что делать?». Инсценировку по мотивам романа написали драматурги Александр Артёмов и Дмитрий Юшков. Роман затрагивает важнейшие проблемы XIX века, многие из которых созвучны и нашему времени — положение женщины в обществе, человек и государство, родители и дети.

«Восемь лет назад, когда мы представили спектакль, молодые люди стремились оставить работу в корпорациях и открыть маленькое собственное дело, подобно главной героине Вере Павловне. Мы получали десятки сообщений с благодарностью от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни. За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», — говорит художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.



Спектакль обновится не только по смыслам. Одно из главных изменений — ввод новых актеров. Теперь Лопухова играет Андрей Феськов, а Кирсанова — Лёня Нечаев.



Роль главной героини спектакля Веры Павловны исполнит актриса Нина Александрова, роль Красоты — Варвара Павлова. «Cверхчеловека» Рахметова сыграет Виктор Княжев. В роли Автора — Борис Павлович.



16+



Полина Никитина

