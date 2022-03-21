Китай выделяет Украине новую партию гуманитарной помощи

Китай выделит Украине дополнительную партию гуманитарной помощи на сумму в 10 млн юаней (примерно 1,57 млн долларов). Об этом 21 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.



«Китай сделал это в соответствии с развитием ситуации и потребностями. Китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в сглаживании гуманитарной ситуации на Украине и намерена вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса», — подчеркнул он.



Отметим, еще 9 марта Китайское общество Красного Креста передало Украине первую партию помощи на 787 млн долларов — в основном продовольствие и предметы первой необходимости.

