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Китай выделяет Украине новую партию гуманитарной помощи

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Китай выделит Украине дополнительную партию гуманитарной помощи на сумму в 10 млн юаней (примерно 1,57 млн долларов). Об этом 21 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

«Китай сделал это в соответствии с развитием ситуации и потребностями. Китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в сглаживании гуманитарной ситуации на Украине и намерена вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса», — подчеркнул он.

Отметим, еще 9 марта Китайское общество Красного Креста передало Украине первую партию помощи на 787 млн долларов — в основном продовольствие и предметы первой необходимости.

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Комментарии (6)

Ingria
а где ж они были 8000 лет?!
А13579
Китай понимает, помогать надо продовольствием и вещами, деньгами бесполезно.
DanCitizen
Очередная безоговорочная победа геополитика
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