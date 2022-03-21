FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Тринадцатый счастливый: турнир по мини-футболу на Кубок «Алмаз-Антей»

В дни весенних каникул — с 29 марта по 2 апреля — в Невском районе Петербурга пройдут традиционные соревнования по мини-футболу среди школьных команд. В этом году этот турнир проводится уже в 13-й раз. Команды снова смогут сыграть с достойными соперниками на паркете Спортивного комплекса «Алмаз-Антей».

Печать
Фото: Сергей Михайличенко
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, что соревнования возвращаются после двухлетнего перерыва: в 2020–2021 годах они не проводились из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в городе.

На игры 2022 года заявились 10 команд 2009 года рождения из школ Невского района — это около 200 юных футболистов. Торжественная церемония открытия назначена на 29 марта, а финальные игры, закрытие и награждение победителей пройдут 2 апреля. Команду-победительницу и призеров наградят Кубком турнира, медалями и грамотами. Также памятными призами отметят лучших бомбардира, вратаря и игроков турнира.

Традиционно на таких соревнования турнирах присутствует руководство Концерна ВКО «Алмаз-Антей», а также представители Администрации Невского района и Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Первый турнир на Кубок «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» прошел в 2008 году, причем так успешно, что его решили проводить ежегодно. Основная цель соревнований — вовлечь детей в активные занятия спортом и привить культуру здорового образа жизни. Турнир Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по мини-футболу для школьников всегда отличала интересная, бескомпромиссная борьба, накал страстей и памятные призы для всех участников.

Новости компаний

Фото: Сергей Михайличенко

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний