Тринадцатый счастливый: турнир по мини-футболу на Кубок «Алмаз-Антей»

Напомним, что соревнования возвращаются после двухлетнего перерыва: в 2020–2021 годах они не проводились из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в городе.
На игры 2022 года заявились 10 команд 2009 года рождения из школ Невского района — это около 200 юных футболистов. Торжественная церемония открытия назначена на 29 марта, а финальные игры, закрытие и награждение победителей пройдут 2 апреля. Команду-победительницу и призеров наградят Кубком турнира, медалями и грамотами. Также памятными призами отметят лучших бомбардира, вратаря и игроков турнира.
Традиционно на таких соревнования турнирах присутствует руководство Концерна ВКО «Алмаз-Антей», а также представители Администрации Невского района и Федерации футбола Санкт-Петербурга.
Первый турнир на Кубок «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» прошел в 2008 году, причем так успешно, что его решили проводить ежегодно. Основная цель соревнований — вовлечь детей в активные занятия спортом и привить культуру здорового образа жизни. Турнир Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по мини-футболу для школьников всегда отличала интересная, бескомпромиссная борьба, накал страстей и памятные призы для всех участников.
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