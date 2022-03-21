Тринадцатый счастливый: турнир по мини-футболу на Кубок «Алмаз-Антей»

Напомним, что соревнования возвращаются после двухлетнего перерыва: в 2020–2021 годах они не проводились из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в городе.



На игры 2022 года заявились 10 команд 2009 года рождения из школ Невского района — это около 200 юных футболистов. Торжественная церемония открытия назначена на 29 марта, а финальные игры, закрытие и награждение победителей пройдут 2 апреля. Команду-победительницу и призеров наградят Кубком турнира, медалями и грамотами. Также памятными призами отметят лучших бомбардира, вратаря и игроков турнира.

