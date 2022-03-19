Академия Вагановой прощается с балериной, жизнь которой унёс коронавирус

В балетной академии имени Вагановой 19 марта рассказали о смерти своей выпускницы Елены Мартинсон. Она танцевала в Петербурге в 1980-х и покоряла Нью-Йорк в 1990-х.



Мартинсон окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1982 году. Затем выступала на сцене Мариинского театра, который в те годы носил имя Кирова. В балетных кругах вспоминают, что она танцевала Гамзатти в «Баядерке», Хозяйку Медной горы в «Каменном цветке», Повелительницу дриад в «Дон Кихоте».



«В 1990 году она покинула страну и позднее с мужем Андреем Устиновым (выпускник ЛАХУ 1974 года) открыла в США балетную школу», — рассказали в академии.

