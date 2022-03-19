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Академия Вагановой прощается с балериной, жизнь которой унёс коронавирус

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В балетной академии имени Вагановой 19 марта рассказали о смерти своей выпускницы Елены Мартинсон. Она танцевала в Петербурге в 1980-х и покоряла Нью-Йорк в 1990-х.

Мартинсон окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой в 1982 году. Затем выступала на сцене Мариинского театра, который в те годы носил имя Кирова. В балетных кругах вспоминают, что она танцевала Гамзатти в «Баядерке», Хозяйку Медной горы в «Каменном цветке», Повелительницу дриад в «Дон Кихоте».

«В 1990 году она покинула страну и позднее с мужем Андреем Устиновым (выпускник ЛАХУ 1974 года) открыла в США балетную школу», — рассказали в академии.

В 1994 году о паре писали в The New York Times, когда в нью-йоркском Линкольн-центре дебютировал Бостонский балетный театр. В заметке отметили центральное па-де-де Мартинсон и Устинова, которые «теперь главные танцовщики и преподаватели бостонской труппы». «Мягкие, лирические руки и лёгкая тоска по намёку на американскую дерзость и юмор», — описывал выступление автор.

Причиной смерти в академии им. Вагановой (со ссылкой на театрального и балетного фотографа Нину Аловерт) называют коронавирусную инфекцию.

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Комментарии (2)

mononcle
Интересно, а почему с такой же страстью не описывают умерших от:
- гриппа,
- онкологических заболеваний,
- сердечно-сосудистых заболеваний,
- любого иного инфекционного или неинфекционного заболевания?
Вас возбуждает только КОВИД? Только от него у вас слюноотделение появляется?
radon
Так она в Америке умерла?
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