«Я по сердцу живу, ну а ты по уму». С какими смыслами прошел в Петербурге «крымский» митинг-концерт

автор видео Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В спортивном комплексе «Юбилейный» прошёл митинг-концерт «Zа Россию!», приуроченный к восьмой годовщине вхождения Крыма в состав России. Перед петербуржцами выступили чиновники и звезды эстрады. Каждый своими средствами объяснил, что такое любовь — к родине, к городу и к близким людям.

В «Юбилейном» было людно, как в былые, доковидные времена на концерте какой-нибудь импортной звезды. Пока не началось, зрители спешили запастись попкорном, сосиской в тесте или «мороженкой». «Любое эскимо — 200 рублей», — гласил ценник, облегчая народу выбор. Буфетные цены не казались кусачими — шутка ли, меньше двух долларов за порцию.



Прямо в фойе всем желающим раздавали флажки с буквой «Z». Российские триколоры приносили с собой. Публика помоложе — в основном студенты — разместилась на трибунах, пенсионеры заняли партер. Корреспондент, после непродолжительных калькуляций, решил, что ему все-таки в партер. Местечко нашлось прямо за компанией из четверых бодрых старушек. У одной была шапка с помпоном, у второй — медицинская маска, третья пришла в пальто с окрашенным под леопарда воротником, а четвертая приколола английской булавкой к волосам жемчужное ожерелье. Дамы с нетерпением ждали праздника.

На сцену выбежали спортивные юноши и девушки с российскими флагами на внушительных древках. «За правду и жизнь страны сражаются наши сыны! — грянул ансамбль ЗВО. — Наша армия сильна! С нашей армией страна!» На огромном экране за спинами солистов замелькали скриншоты новостных лент, курсов валют, налитые кровью глаза и застывшие в крысиных ухмылках лица зарубежных политиков. И доллары, доллары, вылезающие из печатного станка, как из мясорубки. «Не задушат они нашу Русь своей лживой рукой!» — сообщил аудитории ансамбль.



Когда с разогревом было покончено, к зрителям вышли два Александра — губернатор Беглов и председатель ЗакСа Бельский. У обоих к лацкану было приколото по букве «Z». Но сразу же стало очевидно, что по количеству заглавных символов праздника Бельский выигрывает со счетом 2:1. Из-под распахнутого пиджака у него выглядывала массивная бляха с хорошо заметными даже из партера буквами ZILLI.

«Восемь лет назад президент принял историческое решение. Крым вернулся в Россию», — сказал Беглов. «Давно пора», — одобрила дама в шапке с помпоном. Товарки кивнули. «Но в Донбассе нацисты развязали войну, — продолжил губернатор Беглов. — Запад молчит. Молчит о трагедии в Донбассе, молчит о трагедии в Одессе. Молчит о геноциде, который совершают наследники тех, кто сжег Хатынь. Президент принял историческое решение о признании Луганской, Донецкой народных республик, о проведении специальной военной операции. Мы обязаны и должны защитить мирное население. И мы его защитим!»

На этих словах пенсионерка с короткими белоснежными волосами, сидевшая в пятом ряду, быстрым движением подняла над головой и сразу опустила самодельный плакатик с российским триколором. Александр Бельский, в свою очередь, вспомнил о первых днях после вхождения Крыма в состав России. «Все жители нашей страны, нашего города помогали, — сказал Бельский. — Шла гуманитарная помощь. Мы везли туда учебники, любую информацию о России. Я помню людей, которые нас встречали с замечательными словами: «Крым — наш, Крым — ваш».



Зазвучал гимн Российской Федерации. Пока зал поднимался на ноги, на трибуне слева от сцены развернули гигантскую копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Копии того самого, который 1 мая 1945 года на крышу здания рейхстага в Берлине водрузили красноармейцы Берест, Егоров и Кантария.

Молодой, но уже заслуженный оперный солист Григорий Чернецов, исполнил песню о святом благоверном князе Александре Невском. «Не в силе Бог, а в правде — священный твой наказ, — говорилось в песне. — Ты Русь самобытную сделал сильнее, заставил соседей ее уважать. Достоинство нации жизни важнее — потомкам такой дал завет сохранять!» На мультимедийных экранах поплыли вереницы икон. Кулон на груди певца с изображением восьмиконечной звезды, очень похожей на славянский оберег Алатырь, гармонично вписывался в смысловой ряд.

Затем стало очевидно, почему жанр мероприятия определили как митинг-концерт. Между музыкальными номерами начали выступать чиновники и общественные деятели. Каждый высказывался по существу исторического момента.



«Бывают руководители, которые решения не принимают. Так был потерян Советский Союз. Сейчас решение принято. И мы должны поддержать нашего президента», — сказал председатель комиссии по науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Ватагин. И уступил место на сцене ансамблю песни и пляски ЗВО под руководством заслуженного артиста Республики Крым майора Ильи Колесникова. Мускулистые юноши и крепкие девушки исполнили энергичный танец под музыкальное попурри, частью которого стала увертюра в песне Виктора Цоя «Группа крови».

«На сцене — член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, Валерия!» — объявил ведущий. «Член совета... пристроилась», — завистливо заметила дама в медицинской маске. Завидовать было чему — Валерия появилась в роскошном платье насыщенного розового цвета, и все в ее выступлении было хорошо. «Я смотрю на небо. Я прошу о том, чтоб было хорошо, чтоб было хорошо у тебя! — пела она. — Я хочу постоять в тишине без окон и стен. И дожди не стучат в окно, потому что окон нет!» Певица отметила, что эта песня — ее «материнская молитва о всех».



Олимпийский чемпион, президент Федерации гандбола Санкт-Петербурга Юрий Нестеров напомнил, в каком положении оказались сегодня российские спортсмены. «Но мы будем самой крутой спортивной державой! — воодушевил он зал. — Помните, что физкультурой и спортом надо заниматься!»

Следующую звезду объявили так: его отец — фронтовик и военный лётчик, а сам он в 2017 году дал сольный концерт в Донецке. Александр Буйнов вышел в золотом сиянии листвы, вспыхнувшем на мультимедийных экранах (все четыре старушки были в восторге). «Песня про тех, кого сегодня рядом нет!» — воскликнул Буйнов и запел про лист, который не ждет пощады от судьбы. Оказывается, все эти годы в песне были такие слова: «Листья горят без сожаления, даже когда не вышел лета срок. Но послужить успели, прежде чем пали пеплом на песок». Следующий хит Буйнова оказался еще более злободневным — про то, как лирический герой познакомился в кафе с иностранцем и всю ночь пытался объяснить ему, как это мы умудряемся жить там, «где другие бы точно и дня не прожили». Разгадка оказалась проста. «Я по сердцу живу, ну а ты по уму», — пропел Буйнов воображаемому иностранному другу.

