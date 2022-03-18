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«Я по сердцу живу, ну а ты по уму». С какими смыслами прошел в Петербурге «крымский» митинг-концерт

За тем, как старые и давно известные слова заиграли новыми смыслами, «Фонтанка» наблюдала из партера.

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автор видео Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В спортивном комплексе «Юбилейный» прошёл митинг-концерт «Zа Россию!», приуроченный к восьмой годовщине вхождения Крыма в состав России. Перед петербуржцами выступили чиновники и звезды эстрады. Каждый своими средствами объяснил, что такое любовь — к родине, к городу и к близким людям.

В «Юбилейном» было людно, как в былые, доковидные времена на концерте какой-нибудь импортной звезды. Пока не началось, зрители спешили запастись попкорном, сосиской в тесте или «мороженкой». «Любое эскимо — 200 рублей», — гласил ценник, облегчая народу выбор. Буфетные цены не казались кусачими — шутка ли, меньше двух долларов за порцию.

Прямо в фойе всем желающим раздавали флажки с буквой «Z». Российские триколоры приносили с собой. Публика помоложе — в основном студенты — разместилась на трибунах, пенсионеры заняли партер. Корреспондент, после непродолжительных калькуляций, решил, что ему все-таки в партер. Местечко нашлось прямо за компанией из четверых бодрых старушек. У одной была шапка с помпоном, у второй — медицинская маска, третья пришла в пальто с окрашенным под леопарда воротником, а четвертая приколола английской булавкой к волосам жемчужное ожерелье. Дамы с нетерпением ждали праздника.

На сцену выбежали спортивные юноши и девушки с российскими флагами на внушительных древках. «За правду и жизнь страны сражаются наши сыны! — грянул ансамбль ЗВО. — Наша армия сильна! С нашей армией страна!» На огромном экране за спинами солистов замелькали скриншоты новостных лент, курсов валют, налитые кровью глаза и застывшие в крысиных ухмылках лица зарубежных политиков. И доллары, доллары, вылезающие из печатного станка, как из мясорубки. «Не задушат они нашу Русь своей лживой рукой!» — сообщил аудитории ансамбль.

Когда с разогревом было покончено, к зрителям вышли два Александра — губернатор Беглов и председатель ЗакСа Бельский. У обоих к лацкану было приколото по букве «Z». Но сразу же стало очевидно, что по количеству заглавных символов праздника Бельский выигрывает со счетом 2:1. Из-под распахнутого пиджака у него выглядывала массивная бляха с хорошо заметными даже из партера буквами ZILLI.

«Восемь лет назад президент принял историческое решение. Крым вернулся в Россию», — сказал Беглов. «Давно пора», — одобрила дама в шапке с помпоном. Товарки кивнули. «Но в Донбассе нацисты развязали войну, — продолжил губернатор Беглов. — Запад молчит. Молчит о трагедии в Донбассе, молчит о трагедии в Одессе. Молчит о геноциде, который совершают наследники тех, кто сжег Хатынь. Президент принял историческое решение о признании Луганской, Донецкой народных республик, о проведении специальной военной операции. Мы обязаны и должны защитить мирное население. И мы его защитим!»

На этих словах пенсионерка с короткими белоснежными волосами, сидевшая в пятом ряду, быстрым движением подняла над головой и сразу опустила самодельный плакатик с российским триколором. Александр Бельский, в свою очередь, вспомнил о первых днях после вхождения Крыма в состав России. «Все жители нашей страны, нашего города помогали, — сказал Бельский. — Шла гуманитарная помощь. Мы везли туда учебники, любую информацию о России. Я помню людей, которые нас встречали с замечательными словами: «Крым — наш, Крым — ваш».

Зазвучал гимн Российской Федерации. Пока зал поднимался на ноги, на трибуне слева от сцены развернули гигантскую копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Копии того самого, который 1 мая 1945 года на крышу здания рейхстага в Берлине водрузили красноармейцы Берест, Егоров и Кантария.

Молодой, но уже заслуженный оперный солист Григорий Чернецов, исполнил песню о святом благоверном князе Александре Невском. «Не в силе Бог, а в правде — священный твой наказ, — говорилось в песне. — Ты Русь самобытную сделал сильнее, заставил соседей ее уважать. Достоинство нации жизни важнее — потомкам такой дал завет сохранять!» На мультимедийных экранах поплыли вереницы икон. Кулон на груди певца с изображением восьмиконечной звезды, очень похожей на славянский оберег Алатырь, гармонично вписывался в смысловой ряд.

Затем стало очевидно, почему жанр мероприятия определили как митинг-концерт. Между музыкальными номерами начали выступать чиновники и общественные деятели. Каждый высказывался по существу исторического момента.

«Бывают руководители, которые решения не принимают. Так был потерян Советский Союз. Сейчас решение принято. И мы должны поддержать нашего президента», — сказал председатель комиссии по науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Ватагин. И уступил место на сцене ансамблю песни и пляски ЗВО под руководством заслуженного артиста Республики Крым майора Ильи Колесникова. Мускулистые юноши и крепкие девушки исполнили энергичный танец под музыкальное попурри, частью которого стала увертюра в песне Виктора Цоя «Группа крови».

«На сцене — член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, Валерия!» — объявил ведущий. «Член совета... пристроилась», — завистливо заметила дама в медицинской маске. Завидовать было чему — Валерия появилась в роскошном платье насыщенного розового цвета, и все в ее выступлении было хорошо. «Я смотрю на небо. Я прошу о том, чтоб было хорошо, чтоб было хорошо у тебя! — пела она. — Я хочу постоять в тишине без окон и стен. И дожди не стучат в окно, потому что окон нет!» Певица отметила, что эта песня — ее «материнская молитва о всех».

Олимпийский чемпион, президент Федерации гандбола Санкт-Петербурга Юрий Нестеров напомнил, в каком положении оказались сегодня российские спортсмены. «Но мы будем самой крутой спортивной державой! — воодушевил он зал. — Помните, что физкультурой и спортом надо заниматься!»

Следующую звезду объявили так: его отец — фронтовик и военный лётчик, а сам он в 2017 году дал сольный концерт в Донецке. Александр Буйнов вышел в золотом сиянии листвы, вспыхнувшем на мультимедийных экранах (все четыре старушки были в восторге). «Песня про тех, кого сегодня рядом нет!» — воскликнул Буйнов и запел про лист, который не ждет пощады от судьбы. Оказывается, все эти годы в песне были такие слова: «Листья горят без сожаления, даже когда не вышел лета срок. Но послужить успели, прежде чем пали пеплом на песок». Следующий хит Буйнова оказался еще более злободневным — про то, как лирический герой познакомился в кафе с иностранцем и всю ночь пытался объяснить ему, как это мы умудряемся жить там, «где другие бы точно и дня не прожили». Разгадка оказалась проста. «Я по сердцу живу, ну а ты по уму», — пропел Буйнов воображаемому иностранному другу.

Дольше всех из непоющих и непляшущих выступал председатель Белорусской региональной национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Николай Русакевич. «Белорусы Петербурга поддержали проведение спецоперации. Ну наконец-то! — сказал он. — Понятие «бандеровцы» я впитал с молоком матери. Моего дедушку расстреляли бандеровцы, деревню сожгли бандеровцы». Русакевич рассказал, как его мать чудом выжила после этого, но даже теперь чуть не каждый день спрашивает его: «Сынок, бандеровцы не вернутся?» «Нет, не вернутся, потому что у нас есть президент Владимир Путин, президент Александр Лукашенко и президент Чечни Кадыров Рамзан!» — воскликнул Русакевич. После третьей фамилии зал взорвался аплодисментами.

Затем на экран вывели прямую трансляцию из московских Лужников. Однако речь президента загадочным образом оборвалась на полуслове, а в кадре возник Олег Газманов. Трансляцию отключили. Старушки замерли, ожидая официальных комментариев. «Для вас выступил президент России Владимир Владимирович Путин», — объяснил ведущий. Позже пауза в трансляции была объяснена техническим сбоем.

Ярче всех зажег артист Дмитрий Дюжев. Он решил и спеть, и помитинговать. Исполнив песню Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю», он вопросил зал: «Кто из вас в детстве мечтал стать героем?» Публика отреагировала вяло. От Дюжева, который когда-то был Космосом, явно можно было ждать чего угодно. А вдруг он как та золотая рыбка из пионерского анекдота выдаст первому же откликнувшемуся ручную гранату и три немецких танка? «Не расслышал, — прорычал Дюжев. — Кто из вас с самого детства мечтал стать настоящим героем? Кто из вас любит родину настолько, что готов поддержать соотечественников и единым маршем славить Россию? Слава России! Сидя на своих местах... Я боюсь, враг слишком быстро справится с вами! Только стоя уверенно на двух ногах, можно славить Родину. Я не разглядел... ни один из вас не встал». Зал как загипнотизированный поднялся. «Я благодарю вас за этот жест! Я кланяюсь вам до пола! — воскликнул Дюжев, как заправский проповедник, и добавил уже спокойнее, — присаживайтесь, пожалуйста».

«Вот в Москве все забито, а у нас в зале места пустые есть», — вдруг заметила старушка в леопардовом воротнике, присаживаясь, как и велел Дюжев. «Группа «Марсель»»! — объявил ведущий. «О, «Марсель» я люблю», — сказала пенсионерка с жемчужным ожерельем на голове.

Группа «Марсель» спела про то, как любит «мой гранитный город».

Лауреат конкурса «Студент года — 2021» Максим Комаров рассказал, что люди, которые проживают в Крыму, «обладают уникальной культурой и менталитетом, присущим только жителям нашего отечества».

«А теперь на сцене девушка, которая родилась в Петербурге, — несравненная Зара!» — провозгласил ведущий. «Тоже мне, девушка», — включилась пенсионерка в шапке с помпоном. Но стоило Заре запеть, как филиал скамеечки у подъезда тут же закрылся. Потому что в песне Зары тоже все было хорошо. «Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови! — пела Зара, пока на мультимедийных экранах планета то превращалась в психоделические мандалы, то возвращалась в исходное состояние — Не грусти, несмотря ни на что. Мир вашему дому и пусть будет всё хорошо!» Полностью закрытое красное платье беспроигрышного кроя «восьмиклинка» мягко облегало фигуру певицы. «Дорогие мои, время любить — своих близких, свой город, свою родину. Мира вам», — сказала Зара и покинула сцену.

Завершили концерт оперный солист Григорий Чернецов и хор ЗВО с песней Муслима Магомаева: «Все смогу, я все на свете смогу, если ты со мною, страна!» Под эти слова из специальных пушек в партер выстрелили миллионы серебристых конфетти. Четыре старушки радостно ловили их полными ладонями.

Праздник закончился. Публика потянулась к гардеробам. На улице яркое мартовское солнце клонилось к закату. Ворона расклевывала ноздреватый сугроб на газоне. Полицейские в шапках-ушанках наблюдали, как зрители концерта-митинга собираются на ступеньках спортивного комплекса небольшими группками и утекает в сторону метро.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

Oliv
Организованное преследование «тех, кто не с ними» идет по всей стране, нелояльные СМИ закрываются пачками, устанавливается диктат на право голоса. Не за горами акции против нероссийского духа, бойкоты предприятий из недружественных стран, шествия, воссоединения, присоединения…. Государственная пропаганда работает круглосуточно на полную мощность, чтобы поставить под свой идеологический контроль все общество. Когда-то подобное мир уже проходил, и все закончилось десятками миллионов человеческих жизней.
VKuser4069393
Юный октябрь еще впереди!
Мы умеем работать с массами, а не с обществом. Задор, к сожалению, все еще комсомольский, но не искусственный. Бабушки и дедушки довольны, а это самое главное. Россия вперед, на запад!
Аrenales
Венера,отличная статья,спасибо!Всегда читаю Вас с удовольствием
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