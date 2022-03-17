FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Таксиста на Подвойского оставили без средства заработка

Угонщики в Невском районе Петербурга оставили без машины таксиста. Чуть позже автомобиль удалось найти благодаря антиугонной системе — он уже успел уехать в область.

0
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, утром накануне в полицию Петербурга обратился главный механик московской лизинговой фирмы. Он сообщил, что между 23:30 15 марта и 5:00 16 марта от дома 48 по улице Подвойского был похищен автомобиль KIA Rio 2020 года выпуска. Принадлежит он другой лизинговой компании, а пользуется им 36-летний петербуржец, работая на этой машине в сервисе такси.

Спустя пару часов после обнаружения пропажи представители лизинговой компании нашли автомобиль благодаря сработавшей антиугонной системе. «Рио» обнаружился у дома 50 в деревне Заневка Всеволожского района Ленобласти.

Автомобиль переместили на стоянку отдела полиции. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний