Таксиста на Подвойского оставили без средства заработка

Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, утром накануне в полицию Петербурга обратился главный механик московской лизинговой фирмы. Он сообщил, что между 23:30 15 марта и 5:00 16 марта от дома 48 по улице Подвойского был похищен автомобиль KIA Rio 2020 года выпуска. Принадлежит он другой лизинговой компании, а пользуется им 36-летний петербуржец, работая на этой машине в сервисе такси.



Спустя пару часов после обнаружения пропажи представители лизинговой компании нашли автомобиль благодаря сработавшей антиугонной системе. «Рио» обнаружился у дома 50 в деревне Заневка Всеволожского района Ленобласти.