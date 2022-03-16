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Маленькая кухня загорелась в хрущевке на юге Петербурга, погибла пожилая хозяйка

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Пятнадцать минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы потушить пожар в Красносельском районе. На полу кухни нашли бездыханную пенсионерку.

Сообщение о возгорании в четырехкомнатной квартире на улице Тамбасова, 25, корпус 1, поступило в дежурную часть МЧС в 13:25, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ведомства 16 марта.

На кухне площадью 6 квадратных метров горела обстановка на одном «квадрате». В 13:39 пожар ликвидирован.

В помещении пожарные нашли тело женщины на вид лет 80. Причину её смерти установят судмедэксперты.

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