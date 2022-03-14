«Плюет на права российских пользователей». В Госдуме предупредили, что YouTube может постичь судьба Instagram

Если видеохостинг YouTube не выполнит требования Роскомнадзора, его могут в ближайшее время заблокировать в РФ. Об этом 14 марта написал в телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.
Он уточнил, что у РКН есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе. По словам Горелкина, это неудаление 2 501 материала «противозаконной и деструктивной направленности», 2 387 материалов «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе» и цензура в отношении российских пользователей и СМИ.
«Если ограничение доступа случится, я буду искренне сожалеть. Но это случится исключительно по вине YouTube, который сегодня просто плюет на права российских пользователей. Это недопустимо. Платформа заявляет, что все её пользователи равны в правах — но, видимо, американские пользователи (те, что из Белого дома) равнее», — заявил Горелкин.
Он добавил, что РКН не требует ничего сверхъестественного: платформе нужно «прекратить участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернуться к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности и перестать разжигать русофобию и культуру отмены» в отношении русских.
Ранее из-за «призывов к насилию против россиян» РКН внес Instagram и Facebook в реестр запрещенных сайтов.