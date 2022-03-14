«Плюет на права российских пользователей». В Госдуме предупредили, что YouTube может постичь судьба Instagram

Если видеохостинг YouTube не выполнит требования Роскомнадзора, его могут в ближайшее время заблокировать в РФ. Об этом 14 марта написал в телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.



Он уточнил, что у РКН есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе. По словам Горелкина, это неудаление 2 501 материала «противозаконной и деструктивной направленности», 2 387 материалов «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе» и цензура в отношении российских пользователей и СМИ.

