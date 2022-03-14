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«Плюет на права российских пользователей». В Госдуме предупредили, что YouTube может постичь судьба Instagram

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Если видеохостинг YouTube не выполнит требования Роскомнадзора, его могут в ближайшее время заблокировать в РФ. Об этом 14 марта написал в телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.

Он уточнил, что у РКН есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе. По словам Горелкина, это неудаление 2 501 материала «противозаконной и деструктивной направленности», 2 387 материалов «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе» и цензура в отношении российских пользователей и СМИ.

«Если ограничение доступа случится, я буду искренне сожалеть. Но это случится исключительно по вине YouTube, который сегодня просто плюет на права российских пользователей. Это недопустимо. Платформа заявляет, что все её пользователи равны в правах — но, видимо, американские пользователи (те, что из Белого дома) равнее», — заявил Горелкин.

Он добавил, что РКН не требует ничего сверхъестественного: платформе нужно «прекратить участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернуться к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности и перестать разжигать русофобию и культуру отмены» в отношении русских.

Ранее из-за «призывов к насилию против россиян» РКН внес Instagram и Facebook в реестр запрещенных сайтов.

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Комментарии (23)

Leo.S
Обычная глупость, кто хочет все что надо находит и читает и смотрит.
267086865
Пока есть тырнет все эти запреты как слону дробина.
Russian Lives Matter
Вот после этого уж точно все освоят VPN и Роскомнадзор будет в полном игноре.
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