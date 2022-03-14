Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать каналы «Советского телевидения»

Роскомнадзор считает недопустимым блокировку YouTube-каналов Гостелерадиофонда с архивами советских телепередач. Ведомство требует исправить ситуацию.
«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — говорится в сообщении РКН от 14 марта.
В ведомстве заявили, что действия видеохостинга «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
Также в РКН отметили, что с апреля 2020 года было зафиксировано 36 фактов ограничения на YouTube официальных каналов СМИ РФ, что говорит о дискриминации «всего российского».
12 марта стало известно о блокировке YouTube-каналов «Советское телевидение» и «Советское радио» Гостелерадиофонда, принадлежащего ВГТРК. До этого видеохостинг ограничил доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.