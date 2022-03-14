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Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать каналы «Советского телевидения»

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Роскомнадзор считает недопустимым блокировку YouTube-каналов Гостелерадиофонда с архивами советских телепередач. Ведомство требует исправить ситуацию.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — говорится в сообщении РКН от 14 марта.

В ведомстве заявили, что действия видеохостинга «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Также в РКН отметили, что с апреля 2020 года было зафиксировано 36 фактов ограничения на YouTube официальных каналов СМИ РФ, что говорит о дискриминации «всего российского».

12 марта стало известно о блокировке YouTube-каналов «Советское телевидение» и «Советское радио» Гостелерадиофонда, принадлежащего ВГТРК. До этого видеохостинг ограничил доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

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Комментарии (9)

Grotesk
доживет ли ютуб у нас до конца месяца ?
Russian Lives Matter
Ну так разместили бы всё это на своем сайте, или в России сайты не умеют делать? Какой смысл требовать воздух от иностранной компании если вот он, вокруг летает, бери не хочу?
Карабас Барабас
Походу у РКН водянка мозга, если кто и «в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней» так это сам роспозор и есть.
Вообще довольно комичная контора.
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