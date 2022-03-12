YouTube не пощадил каналы архивов советского Гостелерадиофонда

YouTube-каналы «Советское телевидение» и «Советское радио», где публиковались архивные записи Гостелерадиофонда, были заблокированы в ночь на 12 марта.



«Мы работаем над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы», — рассказали в паблике фонда во «ВКонтакте».



В 2014 году Гостелерадиофонд стал филиалом ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». На конец 2021 года канал «Советское телевидение» имел 2,5 миллиона подписчиков и больше 770 миллионов просмотров.