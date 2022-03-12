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YouTube не пощадил каналы архивов советского Гостелерадиофонда

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YouTube-каналы «Советское телевидение» и «Советское радио», где публиковались архивные записи Гостелерадиофонда, были заблокированы в ночь на 12 марта.

«Мы работаем над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными наши материалы», — рассказали в паблике фонда во «ВКонтакте».

В 2014 году Гостелерадиофонд стал филиалом ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». На конец 2021 года канал «Советское телевидение» имел 2,5 миллиона подписчиков и больше 770 миллионов просмотров.

Накануне видеохостинг YouTube начал блокировку каналов, связанных с российскими государственными СМИ.

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Комментарии (7)

Karl_Ivanovich
Да отключите уже вообще эту "трубу" помойную.
revui3
Надо все скопировать себе. Заодно скопировать Эйфелеву башню, лазурку, все хорошие места в Европе. Просто скопировать под чистую, а стать для Китайцев новыми европейцами, раз прошлые европейцы блокируют культуру.
Главный спец по технике консервации
А мене написали, что нельзя смотреть в стране, а не заблокирован или там удалено.
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