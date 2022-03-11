YouTube начал блокировку каналов российских госСМИ и уже удаляет контент о спецоперации на Украине

Видеохостинг YouTube заявил о начале блокировки каналов, связанных с российскими государственными СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters 11 марта.



В компании также добавили, что уже удаляют видеоролики о спецоперации России на Украине, которые «нарушают политику YouTube». Но и это еще не все — приостанавливаются все способы монетизации для российских блогеров и журналистов на платформе.



Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал в России Twitter и Facebook, в полночь 14 марта произойдет блокировка Instagram, а соцсеть TikTok сама отключила возможность для российских пользователей публиковать контент и вести прямые трансляции.

