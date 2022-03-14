Полиция ищет поджигателей «четверки» на Ланском. Перед пожаром видели, как бежали двое

Легковой автомобиль сгорел днем 13 марта в Приморском районе Петербурга. Полиция подозревает поджог, а очевидцы заметили у машины двух неизвестных перед возгоранием. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 марта.



В воскресенье днём в дежурную часть полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля ВАЗ-2104 у дома 33 по Ланскому шоссе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили полностью выгоревшую «четверку», принадлежащую 57-летнему местному жителю. Пожар уже был локализован, люди в нем не пострадали.