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Полиция ищет поджигателей «четверки» на Ланском. Перед пожаром видели, как бежали двое

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Легковой автомобиль сгорел днем 13 марта в Приморском районе Петербурга. Полиция подозревает поджог, а очевидцы заметили у машины двух неизвестных перед возгоранием. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 марта.

В воскресенье днём в дежурную часть полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля ВАЗ-2104 у дома 33 по Ланскому шоссе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили полностью выгоревшую «четверку», принадлежащую 57-летнему местному жителю. Пожар уже был локализован, люди в нем не пострадали.

Камер видеонаблюдения в месте, где произошел пожар, нет, но очевидцы заметили, что перед тем, как «Жигули» загорелись, от машины отбежали двое неизвестных. Один был высокий, под 180 см ростом, в зеленой куртке и черных джинсах, второй был одет в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается.

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