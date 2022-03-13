Ледяная глыба упала на мужчину в Ленобласти. Его поместили в реанимацию

Уличная прогулка завершилась поездкой в больницу для 58-летнего жителя Ленобласти. Глыба льда обрушилась ему на голову на Садовой улице в Бокситогорске.



Как сообщает 47news 13 марта, мужчину отвезли в госпиталь на улице Костюшко около полуночи с 12 на 13 марта. Пострадавший находился в тяжелом состоянии: медики диагностировали серьезные травмы головы и позвоночника и поместили его в реанимацию.

Известно, что гражданин проживает в Тихвине. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

