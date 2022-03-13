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Ледяная глыба упала на мужчину в Ленобласти. Его поместили в реанимацию

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Уличная прогулка завершилась поездкой в больницу для 58-летнего жителя Ленобласти. Глыба льда обрушилась ему на голову на Садовой улице в Бокситогорске.

Как сообщает 47news 13 марта, мужчину отвезли в госпиталь на улице Костюшко около полуночи с 12 на 13 марта. Пострадавший находился в тяжелом состоянии: медики диагностировали серьезные травмы головы и позвоночника и поместили его в реанимацию.

Известно, что гражданин проживает в Тихвине. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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