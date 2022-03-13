Психолог Катерина Мурашова расскажет, как будут воспитывать детей завтра

Какое-то время родители усиленно развивали у детей мозги: учили читать-считать едва ли не с пеленок. Но так доразвивали, что детям разонравилась школьная учеба. Чем обернется нынешняя мода на развитие эмоций, эмоционального интеллекта, 16 марта будет рассуждать психолог Катерина Мурашова. 12+

«Эмоции у нас и у животных — это врожденная вещь. Мы не можем их не испытывать, — писала Мурашова в колонке «Сноба». — А вот опознанию их и социально правильному с ними обращению надо учить».



В прежних больших семьях обучение проходило само собой: «слишком многое в жизни маленького «низкорангового» ребенка напрямую зависело от эмоционального состояния окружающих его старших», поэтому он учился считывать чужие эмоции и свои понимать. Сейчас родители на консультациях психолога жалуются: у ребенка плохо с эмоциональной сферой. Уже выросло поколение тех, кому трудно дать правильное четкое определение тому, что чувствуют. Например, выяснилось, что мужчины нередко путают «злость» и «отчаяние». Мурашова даже советует проверить себя: составить список эмоций: если вам известно меньше 25 —проблема. Больше сорока — хорошо.

