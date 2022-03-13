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Беглов завел Telegram-канал на фоне блокировок соцсетей

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Петербургский губернатор завел ещё одну площадку для общения с горожанами. Для выражения мнений пользователям оставили только эмодзи.

Первые сообщения от Александра Беглова в Telegram появились 12 марта. Сам канал создан накануне. «Открытость – базовый принцип правительства Санкт-Петербурга, теперь буду делиться с вами новостями и здесь тоже. Начнём!», – говорится в первом сообщении.

Пока посты в Telegram Беглова дублируют повестку в «ВКонтакте». В мессенджере, в отличие от соцсети, отключили комментарии, оставив пользователям возможность реагировать только с помощью эмодзи.

Ранее многие российские чиновники начали отказываться от Instagram в пользу отечественных соцсетей и мессенджера Telegram. Среди них спикер Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской, Ленинградской, Тульской, Свердловской областей.

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Комментарии (21)

Денеб
Наш Санюшка.....сидит в Телеграмушке.....
Свободу Лёхе!
Хватит уже серьёзно о беглове рассуждать! ) Беглов - марионетка! - Готов ты заменить уже его?! ) - Господи, Ты же видишь, Линии Судьбы у на с.. - расходятся! )
Russomatroso
"восьмого ребенка" в тикток не пустили?!
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