Беглов завел Telegram-канал на фоне блокировок соцсетей

Петербургский губернатор завел ещё одну площадку для общения с горожанами. Для выражения мнений пользователям оставили только эмодзи.



Первые сообщения от Александра Беглова в Telegram появились 12 марта. Сам канал создан накануне. «Открытость – базовый принцип правительства Санкт-Петербурга, теперь буду делиться с вами новостями и здесь тоже. Начнём!», – говорится в первом сообщении.



Пока посты в Telegram Беглова дублируют повестку в «ВКонтакте». В мессенджере, в отличие от соцсети, отключили комментарии, оставив пользователям возможность реагировать только с помощью эмодзи.

