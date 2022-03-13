Беглов завел Telegram-канал на фоне блокировок соцсетей

Петербургский губернатор завел ещё одну площадку для общения с горожанами. Для выражения мнений пользователям оставили только эмодзи.
Первые сообщения от Александра Беглова в Telegram появились 12 марта. Сам канал создан накануне. «Открытость – базовый принцип правительства Санкт-Петербурга, теперь буду делиться с вами новостями и здесь тоже. Начнём!», – говорится в первом сообщении.
Пока посты в Telegram Беглова дублируют повестку в «ВКонтакте». В мессенджере, в отличие от соцсети, отключили комментарии, оставив пользователям возможность реагировать только с помощью эмодзи.
Ранее многие российские чиновники начали отказываться от Instagram в пользу отечественных соцсетей и мессенджера Telegram. Среди них спикер Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской, Ленинградской, Тульской, Свердловской областей.