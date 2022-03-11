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«Это открытый экстремизм». Собянин, Матвиенко и губернаторы объявили об уходе из Instagram

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Многие российские чиновники начали отказываться от Instagram в пользу отечественных соцсетей и мессенджера Telegram. Соответствующие посты они разместили 11 марта.

Причиной ухода из популярной соцсети стало заявление компании Meta о разрешении размещения на своих платформах призывов насилия в адрес российских военнослужащих. В ответ на это Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать Instagram на территории страны. О скорой блокировке сообщили в правительстве.

В пятницу днем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала деятельность компании Meta «в чистом виде экстремистской и антироссийской». Она пригласила своих подписчиков переходить в VK, а также не исключила, что заведет канал в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с таким же заявлением.

«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм», — объяснил градоначальник.

От Instagram также отказались губернаторы Московской, Тульской, Свердловской областей. Глава Ленобласти Александр Дрозденко был немногословен и просто оставил ссылку на канал в Telegram.

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Комментарии (3)

***_555
В Телегу? Вот это поворот!
Never_Mind
Ой, преданность Вождю на камеру, какие патриотичные патриоты!
Главный спец по технике консервации
"и мессенджера Telegram" - аааааааа!!!!!
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