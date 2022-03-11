«Это открытый экстремизм». Собянин, Матвиенко и губернаторы объявили об уходе из Instagram

Многие российские чиновники начали отказываться от Instagram в пользу отечественных соцсетей и мессенджера Telegram. Соответствующие посты они разместили 11 марта.



Причиной ухода из популярной соцсети стало заявление компании Meta о разрешении размещения на своих платформах призывов насилия в адрес российских военнослужащих. В ответ на это Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать Instagram на территории страны. О скорой блокировке сообщили в правительстве.



В пятницу днем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала деятельность компании Meta «в чистом виде экстремистской и антироссийской». Она пригласила своих подписчиков переходить в VK, а также не исключила, что заведет канал в Telegram.

