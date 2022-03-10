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Путин: Мы сами ни от кого не собираемся закрываться

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни от кого «закрываться» и готова работать с теми зарубежными партнерами, кто этого действительно захочет.

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими иностранными партнерами, которые этого хотят», — цитирует заявление Путина в ходе совещания с членами правительства РФ 10 марта «Интерфакс».

Также президент потребовал защиты прав тех иностранных инвесторов, которые не собираются покидать российский рынок. «Права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», — отметил он.

Напомним, что глава государства также высказался по поводу ситуации с товарами на фоне ужесточения санкций и ухода из России ряда зарубежных производств. «У нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нет», — подчеркнул Путин.

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Комментарии (7)

Ырыс
Нуачо, не врёт, кажись...
Денеб
С такими рукводителями и закрываться не надо.....Все сами разбегутся..... И разбежались уже.......
alexadmin
Бггг. Я не могу знать что у него в голове, может все идет строго по плану. Но со стороны все выглядит так, будто РФ планировала провести так называемую спецоперацию, получить за это определенный набор санкций (если верить в теории заговоров, то заранее согласованный в вашингтонском обкоме) и дальше жить припеваючи. А вместо этого получили спонтанную третью мировую от всего мира. При чем не от официальных правительств, а от бизнеса и попросту людей, которых достали такие выходки - сперва один отказался, потом другой, а дальше понеслось как снежный ком в соответствии с cancel culture. Вояки-то еще не поняли, у них все просто и не до биржевых сводок. Но до других-то должно дойти.
Так что собирается он закрываться, не собирается - это уже совершенно не важно. "Терпи моя красавица".
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