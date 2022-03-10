Путин: Мы сами ни от кого не собираемся закрываться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни от кого «закрываться» и готова работать с теми зарубежными партнерами, кто этого действительно захочет.



«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими иностранными партнерами, которые этого хотят», — цитирует заявление Путина в ходе совещания с членами правительства РФ 10 марта «Интерфакс».



Также президент потребовал защиты прав тех иностранных инвесторов, которые не собираются покидать российский рынок. «Права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», — отметил он.

