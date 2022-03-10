Подросток решил без спроса прокатиться на машине соседа по коммуналке в Шлиссельбурге

Сотрудники ГИБДД Кировского района Ленобласти остановили при патрулировании автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый на вид подросток. Позже выяснилось, что машину он позаимствовал у соседа.
В 21:50 8 марта наряд ДПС, патрулируя улицы Шлиссельбурга, остановил у дома 48, корпус 1, по Пролетарской улице автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 17-летний местный житель. У молодого человека наблюдались признаки алкогольного опьянения, а вот документов на машину не было. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 марта.
В третьем часу ночи 9 марта в полицию поступило заявление от хозяина «Рено» — 32-летнего шлиссельбуржца. Со слов мужчины, задержанный — его сосед по коммунальной квартире — похитил его «Логан» между 20:45 и 21:50 8 марта. Машину после осмотра полицейские передали собственнику под сохранную расписку. А по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.