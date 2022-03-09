Этому не учат в школе: 10 неожиданных фактов про «Анну Каренину»

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В «Редакции Елены Шубиной» вышел роман Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Писатель и литературовед, специалист по творчеству Толстого (лауреат «Большой книги» за биографическое сочинение «Лев Толстой: бегство из рая» и обладатель премии Правительства РФ за книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды») обращается к одному из самых популярных романов XIX века и изучает историю его создания, прототипы героев и подлинные события, повлиявшие на Толстого и отраженные в книге. Вот 10 интересных фактов о знаменитом романе, изложенных в книге «Подлинная история Анны Карениной».

Спин-офф «Повестей Белкина»

Роман про неверную жену, которая бросилась под поезд, Толстой начал писать в 1873 году. Все говорит о том, что этот замысел родился у него неожиданно.

Незадолго до этого, в 1869 году, писатель закончил грандиозный труд «Война и мир», а в 1872-м — «Азбуку», школьное пособие для детей всех сословий «от царских до мужицких», которое считал очень важной своей работой. Параллельно с работой над «Азбукой» он уже несколько лет трудился над большим историческим сочинением про Петра Первого, которое у него никак не складывалось.

В это самое время родился замысел «Анны Карениной». Известно, как это произошло: в руки Толстому дома попала неоднократно читанная книга Пушкина «Повести Белкина» с отрывком «Гости съезжались на дачу…» — фрагментом повести-романа из жизни светского общества. В этом сочинении идет речь о светской красотке, разбивающей сердца. Толстой перечитал отрывок несколько раз и неожиданно для себя сел писать «продолжение».

«Анна мне осточертела»

В это время Толстой полушутя писал своему помощнику Федору Страхову, что начал новый роман и напишет его за пять дней. На самом деле он работал над ним пять лет. В какой-то момент стал жаловаться: «Анна мне осточертела хуже горькой редьки».



Тогда, чтобы самого себя дисциплинировать и не бросить работу недоделанной, Толстой заключил договор с издателем журнала «Русский вестник» Катковым и получил от него аванс — 10 тысяч рублей, по 500 рублей за лист. Вынужденный отработать полученные деньги, он благополучно закончил работу.

Героиня могла утопиться

Вначале Толстой предполагал, что в конце романа Анна бросится в Неву. Появление поезда, подчеркивает Павел Басинский, выводит роман на новый уровень, придает ему дополнительные смыслы. Поезд становится персонажем романа. Он олицетворяет железную цивилизацию и неотвратимость рока.

Прототипом была экономка

У Анны был реальный прототип. Это Анна Пирогова, экономка в соседнем с Толстыми имением. У нее была связь с хозяином имения Бибиковым, и когда тот влюбился в гувернантку-немку и решил жениться, Анна Пирогова бросилась под товарный поезд. Перед самоубийством женщина — как и Анна Каренина в романе — послала бывшему любовнику записку, в которой сообщала, что это ее месть ему.



Толстой был одним из тех, кого попросили засвидетельствовать смерть Анны Пироговой. Вид раздавленного тела оказал громадное впечатление на писателя.

Не развод, а разорение

Роман «Анна Каренина» начинается с того, что Анна приезжает из Петербурга в Москву наладить мир в семье брата Стивы: его жене Долли стало известно об изменах мужа. Павел Басинский пишет о том, что Анна спасает брата не столько от развода с женой, сколько от разорения. Сибарит Стива живет на широкую ногу (можно вспомнить сцену обеда Стивы и Левина, где тот заказывает самые дорогие и изысканные блюда), совершенно не по средствам, а деньги берет у жены. Именно она владелица леса, который Стиве необходимо продать, чтобы хоть как-то расплатиться с долгами. Развод означал бы для него бесчестье и долговую яму. Каренин предлагал признать себя виновным

Распространен стереотип, что Анна Каренина страдала из-за злого мужа, который не давал ей развод. На самом деле, Каренин в романе сам предлагает Анне развод и, более того, согласен взять вину на себя. В России того времени церковный развод был крайне сложен и разрешался только по ограниченному кругу причин: бесплодие, отсутствие одного из супругов более 5 лет, измена. Изменивший лишался права вступать в повторный брак и воспитывать своих детей. Каренин предлагал признать себя виновным, но Анна не приняла его жертву.



Последнюю главу в печать не взяли

По мере того как Толстой писал «Анну Каренину», ее главы выходили в журнале «Русский вестник». Всего в романе было 8 частей. Однако в журнале напечатали только 7.

Дело в том, что 7-я часть заканчивается гибелью Анны и, по сути, завершением линии Карениной — Вронского. А в заключительной, 8-й части — эпилоге — идет речь о семейной жизни Левина и Кити. Издатель посчитал, что читателя она не заинтересует — после смерти главной героини роман, по сути, закончен.

Катков, издатель «Русского вестника», напечатал в журнале такое заявление: «В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено: «Окончание следует». Но со смертью героини роман, собственно, кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог, листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».



Толстой использовал образы дочерей Пушкина, Тютчева и своей сестры

Прототип Стивы Облонского — Василий Степанович Перфильев, московский вице-губернатор, близкий товарищ Толстого, известный сибарит. С Перфильевым Толстой делился своими чувствами к Софье Берс и даже жил в его доме во время сватовства — совсем как Левин (в этом персонаже Толстой изобразил себя) в «Анне Карениной» признавался Стиве, что полюбил Кити и хочет жениться на ней.

Известно, с кого был списан внешний облик Анны Карениной. Моделью для нее стала светская красавица Мария Гартунг — старшая дочь Пушкина. В своих черновиках Толстой даже называет главную героиню Пушкиной. Ее черное платье, нитка жемчуга и фиалки в волосах — в таком образе Анна Каренина встречается на балу с Вронским, где он влюбляется в нее, — списаны с известного портрета Марии Гартунг.



Фото: artchive.ru Поделиться Поделиться







А вот Кити, любовь Левина, списана совсем не с жены писателя, подчеркивает Басинский. Прообраз Кити — дочь его любимого поэта Федора Тютчева, Екатерина Тютчева, в которую был влюблен писатель и на которой едва не женился.



Также Басинский находит параллель в судьбах главной героини и сестры Толстого Марии. В романе у Анны и Вронского появляется ребенок, «прелестная девочка», к которой Анна не испытывает материнских чувств, продолжая страдать от разлуки со старшим сыном Сережей. В жизни Толстой наблюдал похожую историю: после неудачного брака сестра Толстого забрала троих детей и ушла от изменника-мужа, а позже полюбила другого человека. У них появилась незаконнорожденная дочь, и женщина до конца своих дней страдала от того, что общество не могло принять ее ребенка. Она вынуждена была скрывать ее и выдавать за свою воспитанницу.

В романе — два жизнеописания

Несмотря на то что широкой публике роман известен как история Анны Карениной, на самом деле под одной обложкой находятся, по сути, два жизнеописания — Анны Карениной и Константина Левина. Даже по количеству страниц они занимают примерно равные части книги. И если каренинская часть бурлит эмоциями и событиями, то в левинской части писатель в основном описывает внутреннюю жизнь героя, его переживания и размышления. Поэтому в экранизациях романа практически забывают про вторую половину — она некинематографична и перенести ее на экран слишком сложно.

Роман писался «в прямом эфире»

В романе все события происходят с 1872 по 1876 год. А пишет Толстой свой роман с 1873 по 1877 год, почти в «прямом эфире». И хотя Толстой не называл реальных имен, читатели находили в романе описания своей настоящей жизни, текущего положения дел, узнавали культурные и политические события, характеры своих современников и точные зарисовки модных салонов Москвы и Петербурга.

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»