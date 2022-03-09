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«Ткнули» наугад. Как студент СПбГУ, пойманный на митинге, пытается спастись от отчисления

Во время мирной акции задержали 13 студентов СПбГУ, которым грозит исключение из вуза. Одним из них стал Роман Гришко. Он рассказал «Фонтанке», что его задержали по случайности, и уверен — отчислять за это нельзя.

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Фото: «Фонтанка.ру»/Архив
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— На кого ты учишься?

— Я (пока что) учусь на бюджетной основе вечернего отделения журфака СПбГУ. Не хочу хорохориться, но я из тех первокурсников, которые точно знали, куда и зачем шли в университет — учиться и получать специальность...

Фото: Из личного архива Романа Гришко
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— Когда и как тебя задержали?

— Конкретно моя история началась 24 февраля в 19:30 вечера. Поясню сразу, что я болею сахарным диабетом первого типа и у меня есть друзья, которые живут не в Петербурге. Это очень важные детали на будущее.

Моя подруга, проживающая в Гатчине, тем вечером была волонтером в БДТ. Мы оба знали, что будет антивоенный митинг. Именно поэтому подруга попросила ее встретить и проводить до вокзала, чтобы она спокойно вернулась домой. Но когда я провожал ее до метро, у меня упал сахар в крови (то ли перед этим я ввел слишком много инсулина, то ли от физической нагрузки), и мы зашли в кофейню, которая находилась в самом Гостином дворе.

Прямо на выходе из кофейни я попал в небольшую волну омоновцев. Другими словами, я открыл дверь в силовиков, которые пробегали под аркой Гостиного двора. Один из них схватил меня за плечо. Я понял, что сопротивляться бессмысленно. Так я и оказался в автозаке. Сотрудников предупредил, что схвачен по ошибке, что болею диабетом, что сахар в данный момент у меня низкий. Но на диабет обратили внимание лишь в самом отделении — через 2–3 часа после моего задержания, то есть в течение часа после моего доставления в отдел. Отпустили под утро, взяли обязательство о явке в отделение и согласие на СМС-информирование.

Фото: Из личного архива Романа Гришко
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— Какие были действия со стороны вуза после того, как там узнали о твоем задержании?

— Как я понял, бумага из МВД в СПбГУ пришла на пятый день (1 марта). Мне позвонили, сказали, что я не ответил на письмо по электронной почте. Попросили дать объяснительную — я написал. Разъяснил, что суда у меня не было, а с протоколом я ознакомился и не согласился. Потом попросили протокол, его я предоставил тоже. Вскоре мне написали ребята из Студсовета и дисциплинарного комитета. Им пришли списки студентов на отчисление, среди которых оказался и я.

Вообще, это очень интересная логика. Получается, что если бы я не понравился сотрудникам полиции, например, своего района и они бы решили, что я похож на человека с ориентировок, то меня бы задержали и позвонили в вуз... И тоже предлагали бы отчислить? Ведь вина моя не доказана: на камерах сотрудников полиции и силовиков меня нет по той простой причине, что меня не было на митинге. Омоновец, который меня задержал, даже не помнит, как я выгляжу, а люди, прописанные в протоколе как «свидетели задержания», просто сотрудники из отделения.

Материалов дела, доказывающих мою вину, нет. Я делаю этот вывод исходя из того, что меня с ними не ознакомили. Однако подавать меня в списки на отчисление без права на восстановление уже можно... Самое ужасное, что я такой не один. Ведь силовикам всё равно, кто ты и что тут делаешь... если ты находишься в центре города в неположенное время, то автоматически виноват.

— Насколько ты считаешь правомерным отчисление из-за административного правонарушения?

— Никто с нами — студентами из списков — лично не разговаривал, не пытался разобраться вообще: а виноваты ли люди? Я согласен, что кто-то мог быть на митинге. И то не считаю, что за это можно отчислять. При этом глупо отрицать, что кому-то попросту не повезло и он действительно оказался не в то время не в том месте. Но отчисления за административные правонарушения? У меня лично есть знакомые, которые учились в СПбГУ и при нарушении КоАПа (например, распитие спиртного в общественных местах) им на почту просто приходило уведомление «мы в курсе о вашей ошибке, всё хорошо, учитесь дальше». То есть прецеденты административного правонарушения без отчисления были. Так кто же решает, за какие статьи КоАПа следует простое уведомление на почту, а за какое твоя фамилия окажется в списках на отчисление?

— Почему ты выбрал эту профессию, чего хочешь в ней достичь?

— Журналистикой занимаюсь с 9-го класса, то есть где-то с 15 лет, а сейчас мне 20. Начал осваивать профессию подростком, будучи учеником Аничкова дворца. Тогда, в 15 лет, я выбрал журналистику случайно. Это буквально было выбором на уровне «пальцем в небо», однако спустя год обучения в пресс-центре «Поколение» я понял, что это ровно то, чего я хочу от жизни. Журналист — крайне универсальная профессия. Ты можешь освещать любую сферу жизнедеятельности человека, погружаясь в эту сферу с головой. Для меня лично, конечно, стало важным пунктом, что журналист способен еще и помогать людям. Достаточно осветить какую-то социальную проблему, дать ход информации о событии в массы... как вдруг массы становятся небезразличны. Это уникальное событие: когда обычный текст, видеорепортаж или радиовыпуск способен помочь целому городу. Да даже району в этом городе. Да попросту одному человеку, который живет в этом районе. Так что для себя я твердо решил (лет так в 18 окончательно), что пойду в социальную журналистику. Потом не поступил, «дозревал» и в итоге в 2021 году смог поступить туда, куда хотел и куда так долго шел.

— Общаешься ли ты с другими ребятами из списка на отчисление? О чем они говорят?

— С остальными ребятами из этого «черного списка» СПбГУ я особо не общаюсь. Просто на диалоги сейчас сил нет. Мы создали беседу — я читаю и наблюдаю. Единственное, что могу сказать, что все они образованные, начитанные и приличные люди, привыкшие не кулаками махать, а думать и говорить. Если СПбГУ решит всё-таки отчислять, то потеряет невероятных студентов... просто невероятных! Поэтому я всё-таки надеюсь на здравомыслие нашего вуза, потому что я, как и многие остальные, не хочу отказываться от своей мечты. От своей жизни. Мне слишком нравится мой родной город Питер. Мне нравится учиться в СПбГУ на специальности, в которую я влюблен. Мне нравятся люди, которые учатся со мной и учат меня. Так почему я должен от всего этого отказываться?

Даже если предположить, что человек был схвачен на митинге и признает это... Почему его лишают права стать тем, кем он хочет? Я, видимо, очень далек от этого и слишком наивен. И моя наивность до сих пор не дает мне даже представить, что будет, если меня всё-таки отчислят.

Мария Глухова для «Фонтанки.ру»

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив
Фото: Из личного архива Романа Гришко
Фото: Из личного архива Романа Гришко

24 февраля в центре Петербурга прошли несанкционированные акции за мир. 6 марта стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет составил 13 приказов об отчислении студентов, задержанных на акциях, выяснил «Коммерсантъ».

Приказы еще не подписаны руководством вуза и не вступили в силу. Однако,
по мнению председателя Большого студенческого совета Михаила Мочалова, «эти студенты обречены», вряд ли Студсовет и дисциплинарная комиссия смогут повлиять на решение руководства.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hyperborean
Мальчик милый, будем надеяться, ты выиграешь битву с Драконом. А свои идеалистические устремления постарайся скорее забыть - пока у власти наследники Ягоды и Берии, все будем тонуть в дерьме и задыхаться
AP-SPb
Начинают крутиться как ужи на сковородках?
ГришкО точно случайно оказался. И кофейня ближайшая по пути от БДТ к Балтам совершенно случайно оказалась ровно в противоположной стороне :) ну-ну. Вот только почему у этих "борцунов" пакостить местным жителям хватает смелости, а нести ответственность потом нет???
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