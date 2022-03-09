«Ткнули» наугад. Как студент СПбГУ, пойманный на митинге, пытается спастись от отчисления

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







— На кого ты учишься?

— Я (пока что) учусь на бюджетной основе вечернего отделения журфака СПбГУ. Не хочу хорохориться, но я из тех первокурсников, которые точно знали, куда и зачем шли в университет — учиться и получать специальность...



Фото: Из личного архива Романа Гришко Поделиться Поделиться







— Когда и как тебя задержали?

— Конкретно моя история началась 24 февраля в 19:30 вечера. Поясню сразу, что я болею сахарным диабетом первого типа и у меня есть друзья, которые живут не в Петербурге. Это очень важные детали на будущее.

Моя подруга, проживающая в Гатчине, тем вечером была волонтером в БДТ. Мы оба знали, что будет антивоенный митинг. Именно поэтому подруга попросила ее встретить и проводить до вокзала, чтобы она спокойно вернулась домой. Но когда я провожал ее до метро, у меня упал сахар в крови (то ли перед этим я ввел слишком много инсулина, то ли от физической нагрузки), и мы зашли в кофейню, которая находилась в самом Гостином дворе.



Прямо на выходе из кофейни я попал в небольшую волну омоновцев. Другими словами, я открыл дверь в силовиков, которые пробегали под аркой Гостиного двора. Один из них схватил меня за плечо. Я понял, что сопротивляться бессмысленно. Так я и оказался в автозаке. Сотрудников предупредил, что схвачен по ошибке, что болею диабетом, что сахар в данный момент у меня низкий. Но на диабет обратили внимание лишь в самом отделении — через 2–3 часа после моего задержания, то есть в течение часа после моего доставления в отдел. Отпустили под утро, взяли обязательство о явке в отделение и согласие на СМС-информирование.



Фото: Из личного архива Романа Гришко Поделиться Поделиться







— Какие были действия со стороны вуза после того, как там узнали о твоем задержании?

— Как я понял, бумага из МВД в СПбГУ пришла на пятый день (1 марта). Мне позвонили, сказали, что я не ответил на письмо по электронной почте. Попросили дать объяснительную — я написал. Разъяснил, что суда у меня не было, а с протоколом я ознакомился и не согласился. Потом попросили протокол, его я предоставил тоже. Вскоре мне написали ребята из Студсовета и дисциплинарного комитета. Им пришли списки студентов на отчисление, среди которых оказался и я.



Вообще, это очень интересная логика. Получается, что если бы я не понравился сотрудникам полиции, например, своего района и они бы решили, что я похож на человека с ориентировок, то меня бы задержали и позвонили в вуз... И тоже предлагали бы отчислить? Ведь вина моя не доказана: на камерах сотрудников полиции и силовиков меня нет по той простой причине, что меня не было на митинге. Омоновец, который меня задержал, даже не помнит, как я выгляжу, а люди, прописанные в протоколе как «свидетели задержания», просто сотрудники из отделения.

Материалов дела, доказывающих мою вину, нет. Я делаю этот вывод исходя из того, что меня с ними не ознакомили. Однако подавать меня в списки на отчисление без права на восстановление уже можно... Самое ужасное, что я такой не один. Ведь силовикам всё равно, кто ты и что тут делаешь... если ты находишься в центре города в неположенное время, то автоматически виноват.

— Насколько ты считаешь правомерным отчисление из-за административного правонарушения?





— Никто с нами — студентами из списков — лично не разговаривал, не пытался разобраться вообще: а виноваты ли люди? Я согласен, что кто-то мог быть на митинге. И то не считаю, что за это можно отчислять. При этом глупо отрицать, что кому-то попросту не повезло и он действительно оказался не в то время не в том месте. Но отчисления за административные правонарушения? У меня лично есть знакомые, которые учились в СПбГУ и при нарушении КоАПа (например, распитие спиртного в общественных местах) им на почту просто приходило уведомление «мы в курсе о вашей ошибке, всё хорошо, учитесь дальше». То есть прецеденты административного правонарушения без отчисления были. Так кто же решает, за какие статьи КоАПа следует простое уведомление на почту, а за какое твоя фамилия окажется в списках на отчисление?

— Почему ты выбрал эту профессию, чего хочешь в ней достичь?

— Журналистикой занимаюсь с 9-го класса, то есть где-то с 15 лет, а сейчас мне 20. Начал осваивать профессию подростком, будучи учеником Аничкова дворца. Тогда, в 15 лет, я выбрал журналистику случайно. Это буквально было выбором на уровне «пальцем в небо», однако спустя год обучения в пресс-центре «Поколение» я понял, что это ровно то, чего я хочу от жизни. Журналист — крайне универсальная профессия. Ты можешь освещать любую сферу жизнедеятельности человека, погружаясь в эту сферу с головой. Для меня лично, конечно, стало важным пунктом, что журналист способен еще и помогать людям. Достаточно осветить какую-то социальную проблему, дать ход информации о событии в массы... как вдруг массы становятся небезразличны. Это уникальное событие: когда обычный текст, видеорепортаж или радиовыпуск способен помочь целому городу. Да даже району в этом городе. Да попросту одному человеку, который живет в этом районе. Так что для себя я твердо решил (лет так в 18 окончательно), что пойду в социальную журналистику. Потом не поступил, «дозревал» и в итоге в 2021 году смог поступить туда, куда хотел и куда так долго шел.



— Общаешься ли ты с другими ребятами из списка на отчисление? О чем они говорят?

— С остальными ребятами из этого «черного списка» СПбГУ я особо не общаюсь. Просто на диалоги сейчас сил нет. Мы создали беседу — я читаю и наблюдаю. Единственное, что могу сказать, что все они образованные, начитанные и приличные люди, привыкшие не кулаками махать, а думать и говорить. Если СПбГУ решит всё-таки отчислять, то потеряет невероятных студентов... просто невероятных! Поэтому я всё-таки надеюсь на здравомыслие нашего вуза, потому что я, как и многие остальные, не хочу отказываться от своей мечты. От своей жизни. Мне слишком нравится мой родной город Питер. Мне нравится учиться в СПбГУ на специальности, в которую я влюблен. Мне нравятся люди, которые учатся со мной и учат меня. Так почему я должен от всего этого отказываться?

Даже если предположить, что человек был схвачен на митинге и признает это... Почему его лишают права стать тем, кем он хочет? Я, видимо, очень далек от этого и слишком наивен. И моя наивность до сих пор не дает мне даже представить, что будет, если меня всё-таки отчислят.



Мария Глухова для «Фонтанки.ру»

