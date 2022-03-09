Работник автомойки оставил петербургского предпринимателя без машины

Бизнесмен из Петербурга ночью после долгих выходных не нашел на месте своей машины. Тайну ее пропажи раскрыла камера.



Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи 9 марта в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 42-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что между 17:00 7 марта и 0:55 9 марта неизвестный преступник похитил от дома 14 по улице Коммуны его Subaru Forester 2015 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 1,85 миллиона рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камеры, установленной на расположенной рядом автомойке. Выяснилось, что в 3:04 8 марта в припаркованный «Субару» сел работник автомойки и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители установили его имя и выясняют полные данные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.