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Работник автомойки оставил петербургского предпринимателя без машины

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Бизнесмен из Петербурга ночью после долгих выходных не нашел на месте своей машины. Тайну ее пропажи раскрыла камера.

Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи 9 марта в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 42-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что между 17:00 7 марта и 0:55 9 марта неизвестный преступник похитил от дома 14 по улице Коммуны его Subaru Forester 2015 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 1,85 миллиона рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камеры, установленной на расположенной рядом автомойке. Выяснилось, что в 3:04 8 марта в припаркованный «Субару» сел работник автомойки и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители установили его имя и выясняют полные данные. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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